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    美亞特蘭大非裔抗議者佔領區 武裝份子射殺8歲女童

    美國亞特蘭大非裔事件抗議份子佔據了溫蒂漢堡（圖）附近區域，不過1名8歲女童卻在此被武裝分子殺害。（法新社）

    美國亞特蘭大非裔事件抗議份子佔據了溫蒂漢堡（圖）附近區域，不過1名8歲女童卻在此被武裝分子殺害。（法新社）

    2020-07-06 11:01:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks），6月12日在溫蒂漢堡外拒捕並奪走警察電擊槍後遭擊斃，引發當地民眾大規模示威，期間溫蒂漢堡被縱火燒毀，抗議份子更佔據溫蒂所在的區域。不過，1名媽媽4日開車載著8歲女兒途經此地時，武裝份子竟朝車內多次開槍，導致女童中彈身亡。

    據《美聯社》報導，警方透露，當時這名母親的車上除了女兒之外還載著1名朋友，她沿著75號和85號州際公路行駛，轉至大學大道（University Avenue）後想要進入附近的停車場，沒想到在穿越溫蒂附近的違法路障時遇到封鎖入口的武裝人員。

    這群人當中至少有2人朝著車輛多次開火，隨後8歲女童特納（Secoriea Turner）被送到亞特蘭大醫療中心急救，但仍然回天乏術。警方指出，他們已對1名身穿黑色衣服和1名身穿白色T恤的人發布通緝令，各界若知道犯案者的身分請立即通報。

    《福斯新聞》報導，亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）痛心疾首地表示，在8歲女童被殺害後，任何討論都不再有意義了，亞特蘭大市府不會再與示威民眾展開任何談判，將清理被佔據的溫蒂漢堡區域。

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