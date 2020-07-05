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武漢肺炎》美國佛州德州單日新增確診創新高 合計逼近2萬例

美國佛羅里達州與德州淪為美國國內最新疫情重災區。圖為佛羅里達州民眾分發消毒劑。（法新社檔案照）

美國佛羅里達州與德州淪為美國國內最新疫情重災區。圖為佛羅里達州民眾分發消毒劑。（法新社檔案照）

2020-07-05 19:25:04

〔中央社〕美國佛羅里達州與德州淪為國內最新疫情重災區，今天通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例都創下單日新高，合計增加近2萬例。

路透社報導，佛州衛生當局說，今天州內新增1萬1458人確診，這是佛州3天內第2度單日新增病例破萬。歐洲任一國家在疫情巔峰期通報的單日新增病例，都沒有佛州今天通報的多。

德州今天新增8258例確診，也創下紀錄。

另外，德州染疫住院人數也連續兩天打破紀錄，過去24小時再增238人入院，合計住院病患數7890人。相較之下，美國數月前的疫情核心─紐約州，今天染疫住院人數僅844人，遠低於危機巔峰期染疫病患占據近1萬9000張病床的慘況。

佛州則尚未通報全州住院人數。

美國光是7月1日至4日，就有14個州打破單日新增確診人數的紀錄。而且過去兩個星期，至少有18州的感染人數占篩檢人數的比例極高，其中包括加州、德州與佛州這3個人口最多的州。這些跡象在在顯示病毒正加速擴散。

不過，美聯社引述約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據指出，全美今天新增4萬5300人確診2019冠狀病毒疾病。這是美國4天來，新增確診病例首度低於5萬例。過去3天，美國一度出現單日新增5萬4500人確診的情況。

但今日全美數據改善，可能跟適逢國定假日回報率降低有關。專家也擔心週末慶祝國慶日過後，疫情可能會一發難以收拾。

最近病例驟增令公衛官員憂心，4日全國絕大多數國慶煙火秀都遭取消，各州及各地方當局都呼籲美國人前往公共場所應避免群聚、保持安全社交距離，並戴上口罩。

2019冠狀病毒疾病至今已奪走近13萬美國人性命，超過280萬人確診染疫。

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