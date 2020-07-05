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英文化大臣證實鬆綁管制 阿湯哥《不可能的任務7》復拍

影星湯姆·克魯斯（見圖）主演的《不可能的任務》系列的第7與第8集正於赫特福德郡（Hertfordshire）籌備。（美聯社資料照）

影星湯姆·克魯斯（見圖）主演的《不可能的任務》系列的第7與第8集正於赫特福德郡（Hertfordshire）籌備。（美聯社資料照）

2020-07-05 21:50:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國文化大臣道登（Oliver Dowden）於今（5）日在推特（Twitter）上宣布將鬆綁娛樂方面的管制，並表示，很高興《不可能的任務》第7集能恢復拍攝。

綜合外媒報導，道登聯繫了身兼《不可能的任務》系列主演與監製的湯姆·克魯斯（Tom Cruise），表示文化部門已准許電影公司恢復拍攝活動。道登指出，這不是僅限於影迷們的好消息，對成千上萬的電影從業者而言，更是天大的喜訊。

《不可能的任務》系列的第7與第8集正於赫特福德郡（Hertfordshire）籌備。湯姆克魯斯曾於去年1月在推特（Twitter）上發文表示，接下來的兩部《不可能的任務》預計在2021年夏季和2022年夏季上映。

受益於放寬管制，PGA英國大師賽（PGA British Masters Championship）、歐洲足球冠軍聯賽（UEFA Champions League）及F1英國銀石站（Silverstone）等重大賽事可以恢復賽期。

根據英國新規定，重要體育賽事主管部門或影視製作人員不再需要接受為期14天的強制隔離；但相對的，相關人員必須遵從政府的嚴格管制，以確保不影響公共衛生安全。

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文化大臣奧利佛·道登（見圖）宣布放寬娛樂與體育方面等防疫管制措施。（路透）

文化大臣奧利佛·道登（見圖）宣布放寬娛樂與體育方面等防疫管制措施。（路透）

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