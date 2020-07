英文化大臣證實鬆綁管制 阿湯哥《不可能的任務7》復拍

2020-07-05 21:50:10

〔即時新聞/綜合報導〕英國文化大臣道登(Oliver Dowden)於今(5)日在推特(Twitter)上宣布將鬆綁娛樂方面的管制,並表示,很高興《不可能的任務》第7集能恢復拍攝。

綜合外媒報導,道登聯繫了身兼《不可能的任務》系列主演與監製的湯姆·克魯斯(Tom Cruise),表示文化部門已准許電影公司恢復拍攝活動。道登指出,這不是僅限於影迷們的好消息,對成千上萬的電影從業者而言,更是天大的喜訊。

《不可能的任務》系列的第7與第8集正於赫特福德郡(Hertfordshire)籌備。湯姆克魯斯曾於去年1月在推特(Twitter)上發文表示,接下來的兩部《不可能的任務》預計在2021年夏季和2022年夏季上映。

受益於放寬管制,PGA英國大師賽(PGA British Masters Championship)、歐洲足球冠軍聯賽(UEFA Champions League)及F1英國銀石站(Silverstone)等重大賽事可以恢復賽期。

根據英國新規定,重要體育賽事主管部門或影視製作人員不再需要接受為期14天的強制隔離;但相對的,相關人員必須遵從政府的嚴格管制,以確保不影響公共衛生安全。

FILM NEWS ????



New exemption from quarantine rules for filmmakers means we can start making the ???? best blockbusters again



Great to talk to @TomCruise last weekend about getting the cameras rolling again on Mission: Impossible 7 at #Leavesden https://t.co/We5JhITbYg pic.twitter.com/ebw33aeRXC