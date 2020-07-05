對美國民主、疫情有貢獻？卡內基登報表揚Zoom創辦人

美國卡內基基金會2020年度傑出移民中，Zoom公司創辦人袁征上榜。（圖擷取自Carnegie Corporation of New York官網）

2020-07-05 20:12:02

〔即時新聞／綜合報導〕視訊會議軟體Zoom日前應中國政府要求，封鎖「六四天安門事件」民運人士帳號，引來批評。擁有百年歷史的卡內基基金會（Carnegie Corporation of New York）日前公布年度「傑出移民」，表揚他們對美國、民主和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的貢獻，名單包含Zoom創辦人袁征。中國民運人士王丹對此表示，「太諷刺了」。

美國卡內基基金會4日在《紐約時報》以滿版版面表彰38位「2020年傑出移民」，讚許「他們的貢獻和行動豐富了我們的國家和民主」，榜上包含音樂家、小說家、籃球教練、記者等人士，其中3分之1的獲獎者「在全球疫情危機中發揮重要作用」，如醫護人員、醫藥研究者、神職人員、地區領袖，Zoom公司創辦人袁征也在列。

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卡內基基金會網站介紹，袁征在中國出生，1997年移居美國，其創立的Zoom平台，在疫情期間讓成千上萬待在家的美國人能和親朋好友、學校、工作保持聯繫。

網站指出，Zoom與全球逾10萬所學校和地區合作提供線上教育，袁征還創立慈善機構「Zoom Cares」，向應對疫情的組織提供初期捐款，例如世界衛生組織（WHO）、疾病預防控制中心（CDC Foundation）、聖荷西數位包容基金（the San Jose Digital Inclusion Fund），未來也將持續關注「教育，氣候變化和社會公平」等議題。

網站也提到，Zoom擁有2500多名員工，每天有3億人參加線上會議，公司身價估計超過480億美元（約新台幣1.4兆），袁征個人的財富估計逾70億美元（約新台幣2千億）。

中國民運人士王丹對此表示，Zoom公司接受中國北京指令，在美國本土進行言論審查，破壞美國的民主制度和自由的生活方式，歷史悠久的卡內基基金會卻嘉獎老闆，稱其對美國做出了重大貢獻，直呼實在「太諷刺」，感嘆「讓美國人認識到中共的威脅的存在，真是談何容易啊」。

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