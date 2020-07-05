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哪國對西方威脅最大？英媒民調：7成5直指中國

英媒月初民調顯示，7成5英國人認為中國對西方國家的威脅最大。（美聯社）

英媒月初民調顯示，7成5英國人認為中國對西方國家的威脅最大。（美聯社）

2020-07-05 16:21:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國片面在香港實施「港版國安法」，且管制範圍擴及全球，外籍人士在境外觸法，入境香港或中國就可能被捕及檢控，引起全球憤慨。英國媒體《每日快報》（Daily Express）最新民調顯示，高達7成5民眾認為中國對西方國家構成最大威脅。

《每日快報》在港版國安法施行後，於3日至4日間訪問1497名英國民眾：在中國、伊朗、俄羅斯和北韓之中，何者對西方國家造成最大威脅？結果顯示，壓倒性的75％、共1117人直指中國。

相較之下，12％、184人認為俄國威脅最大；7％、109人投給伊朗；僅有2％、37人認為是北韓。另有3％、50人不確定何者最具威脅。

英國首相強森日前在國會上公開斥責「港版國安法」違反《中英聯合聲明》保障自由和權利，侵犯香港的高度自治，也與香港基本法直接衝突。英方強調不會背棄對港人的歷史責任，將延長持英國國民海外護照（BNO）的入境簽證至5年，並允許工作及就學，只要在英待滿5年，就可申請定居，再過12個月即可申請成為英國公民。

然而，分析認為，中國政府可能不承認此一管道，即使持BNO港人取得英國公民身份，往後要是再次入境香港，仍會被視為中國公民。

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