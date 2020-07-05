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港版國安法挨批未經立法會 林鄭：痴人說夢話

中國在香港強推「港區國安法」（港版國安法）引起軒然大波，對於外界質疑國安法立法應經過香港立法會的程序，香港特首林鄭月娥昨在臉書發文稱，「是有點痴人說夢話」。（彭博）

中國在香港強推「港區國安法」（港版國安法）引起軒然大波，對於外界質疑國安法立法應經過香港立法會的程序，香港特首林鄭月娥昨在臉書發文稱，「是有點痴人說夢話」。（彭博）

2020-07-05 08:24:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國在香港強推「港區國安法」（港版國安法）引起軒然大波，對於外界質疑國安法立法應經過香港立法會的程序，香港特首林鄭月娥昨在臉書發文稱，「是有點痴人說夢話」，並稱制止分裂國家或顛覆國家政權等國家安全罪行的立法，不會假手於地方政府，本次中央（中國）把維護國家安全的主要責任交給特區，是對「一國兩制」的堅持和對特區的高度信任。

中國繞過香港立法機制，強行訂立「港版國安法」，外界認為中國已毀壞「一國兩制」承諾，同時也引發憂慮自由受侵犯的港人及國際企業出走，不過林鄭月娥昨晚間於臉書發文又稱「那些批評今次從國家層面為國安立法的外國官員和議員，説什麼要經過香港立法會的程序，是有點痴人說夢話」，並指不管是哪個國家，有關如制止分裂國家或顛覆國家政權等國家安全罪行的立法，都是由中央或聯邦政府直接負責，不會假手於地方政府。林鄭還說，「中央在今次《港區國安法》中，把維護國家安全的主要責任交給特區，是對『一國兩制』的堅持和對特區的高度信任。」

林鄭也指稱，要民眾別被本地反政府政客的「一國兩制已死」的口號所矇騙，也不要被外國官員和政客的「和香港人站在一起」的美麗宣言所迷惑。她稱「香港近年被這些恐嚇欺騙、假仁假義的口號和文宣已經害得慘了，是時候向這些謊言大聲説『不』，以理智抗拒抹黑，讓香港重回正軌！」

此外，3日時立法會教育事務委員會召開會議時，葉劉淑儀抽起原先排在議程上、有關STEM 教育的項目，並將早前因流會未能討論的幼稚園、中小學教科書及教材編製加入議程，多名民主派議員不滿調動討論項目之前沒有諮詢，質疑委員會主席葉劉淑儀濫權，部分議員更走到主席台前抗議，最終包含黃碧雲、許智峯、毛孟靜及陳淑莊均被逐。林鄭也在臉書發文挺葉劉淑儀，並批評泛民派，稱多位非建制派議員的言行「搗亂」，令人慘不忍睹，並稱「今日議會想正常討論也命途多舛，就足見立法會理性討論施政的空間已愈來愈少。」

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