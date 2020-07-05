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瑞士動物園老虎襲人 飼育員當場死亡

瑞士蘇黎世動物園發生老虎攻擊人事件，55歲的飼育員當場死亡。（歐新社）

瑞士蘇黎世動物園發生老虎攻擊人事件，55歲的飼育員當場死亡。（歐新社）

2020-07-05 10:06:30

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士蘇黎世動物園（Zoo Zurich）昨（4）日發生一起老虎攻擊人的事件，園內55歲的飼育員當場死亡。

綜合外媒報導，蘇黎世動物園一名女飼育員昨（4）日在老虎柵欄內時，遭到年輕的西伯利亞虎攻擊，目擊的遊客見狀通知園方，動物園其他工作人員試圖將老虎誘導至一旁，隨後急救人員到達。蘇黎世警方發言人霍德爾表示，不幸的是所有的協助都已太晚，遇襲的女子當場死亡。已對這個事件展開調查，也將調查飼育員在柵欄內的原因。

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，蘇黎世動物園在一個月前才重新開放。蘇黎世動物園推文表示，一名飼養員在園內被西伯利亞虎攻擊致死，園方正在調查這一悲劇事件，5日園區將關閉。

園長德森（Severin Dressen）表示，肇事的老虎是名為伊琳娜（Irina）的西伯利亞虎，2015年出生於丹麥奧登賽市（Odense）的一家動物園，1年前來到蘇黎世動物園。並補充，老虎平常的行為舉止都正常，而目擊事件的遊客和園區工作人員目前正接受心理諮商。

據報導，這不是蘇黎世動物園首次發生動物攻擊人的事件，去年12月，一名試圖打掃園區的飼育員遭到鱷魚攻擊，隨後鱷魚被擊斃，飼育員則住院接受手術治療。

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