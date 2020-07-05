旱、洪災同步而至！中國暴雨34天近2千萬人受災、旱災民逾千萬

中國暴雨不斷，圖為湖北省黃岡市7月3日暴雨過後的巴河，綠洲成孤島。（圖擷取自網路）

2020-07-05 08:20:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不止，官方連發第34天暴雨預警，根據統計，整個長江沿岸雨勢不斷，已經造成嚴重災情，26省市1938萬人受災、121人死亡失蹤，預計今明江南地區將持續暴雨，在昨天一整天洩洪後，三峽大壩今天會減緩洩洪量，以緩和下游災情；而同時，包括雲南、四川、山西等地，也爆發旱災，累計1187萬人次受災。

中國暴雨不斷，圖為湖北省黃岡市7月3日暴雨過後的巴河，綠洲成孤島。（圖擷取自網路）

綜合中媒報導，據中國氣象局統計，今年6月分，中國氣象部門累發的各類氣象災害預警信息4.3萬餘條。其中，暴雨、雷電的預警信息發布數量均比過去三年同期增加了43%左右。據應急管理部，截至7月3日，今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川等26省（區、市）1938萬人次受災，121人死亡失踪，直接經濟損失416.4億元人民幣（下同，約1748.88億台幣）。

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中國甘肅酒泉市全市乾旱，水庫放空後再次補水難度大，圖為6月30日，金塔鴛鴦池水庫乾涸露出庫底。（圖擷取自網路）

據水利部門監測，過去一周全中國有16個省（區、市）158條河流發生超警以上洪水，32條河流發生超保洪水，2條中小河流發生超歷史洪水，太湖、長江相繼發生2020年第1號洪水，7月2日下午2時，長江第1號洪水達到峰值53000立方米每秒，至7月4日8時，三峽水庫入庫流量已退至31000立方米每秒，洪水通過三峽大壩，在洪峰後，三峽大壩洩洪量今天起減量3成左右，按35000立方米每秒速度控制，以緩解長江中下游防洪壓力，避免荊江河段沙市站水位超警戒。

但是，雨勢不止，今天起，南方新一輪強降雨來襲；中國中央氣象台發布強對流天氣藍色預警，今明兩天華北東北等地預計有強對流。這波強降雨雨勢將持續3~4天，降雨帶將覆蓋江蘇、上海、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、貴州、雲南等地。

不止暴雨成災，中國雲南、四川、山西等地同時爆發乾旱災情，累計1187萬人次受災，農作物受災面積2053千公頃，絕收101千公頃，直接經濟損失67億元（約281.4億台幣）。

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