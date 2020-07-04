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奪回香蕉、32190246 港人「密碼」抗中避文字獄

3日一群支持者在香港東區法院外拿著白紙，聲援被指觸犯香港國安法遭逮捕的示威者。（路透）

3日一群支持者在香港東區法院外拿著白紙，聲援被指觸犯香港國安法遭逮捕的示威者。（路透）

2020-07-04 20:24:06

〔編譯管淑平／綜合報〕香港國安法實施後，原本各式反對中共、反政府標語、口號，可能都是「敏感詞」，為了避免遭當局「文字獄」，港人以各種「密碼」般的文字取代，「光復香港，時代革命」成了「GFHG，SDGM」，「奪回香港」也變成「奪回香蕉」，反修訂逃犯條例運動（反送中運動）抗爭歌曲「願榮光歸香港」也成了「數字歌」。

在港府表明，「光復香港，時代革命」口號有港獨意味，違反國安法後，有人將這句口號改成英文音譯的縮寫「GFHG，SDGM」，或者粵語音調相近的數字「32190246」；也有網友用類似這八個字的三角形、正方形、長方形取代，諷刺說「三角形和長方形涉嫌分裂國家，已被拘留！」

被視為反送中運動「國歌」的「願榮光歸香港」改編成數字歌「5201314」，原本的歌詞成了「05，432，680」等一連串數字。另外，替換關鍵字，如「奪回香港」換成「奪回香蕉」、「香港獨立」變成「香港獨特」；或者借用中國共產黨自己的口號，街頭一處塗鴉噴著中國國歌第一句歌詞：「起來，不願做奴隸的人們」；以及毛澤東名言「凡是鎮壓學生運動的人，都沒有好下場」。

共同發起2014年「佔領中環」民主抗爭運動的香港社會學家陳健民說，就像中國網友表達異議要用「暗語」，「隱藏在這背後的言語，是法律禁不了的」，「打壓催化人們反擊」，「港人肯定會更積極回應，不過或許是在灰色地帶」。

另一個港人頑抗不屈的象徵，是一張張的白紙，代表無法說出口的話，也意味著「白色恐怖」。7月1日反國安法示威活動中，一名女子拿著一張白紙，吸引媒體的注意，這名女子是仿效一則有關蘇聯的笑話：有人在紅場散發白紙，照樣被士兵逮捕，士兵說「你以為我不知道你想在白紙上寫什麼」。之後，陸續出現示威者拿著白紙，取代過去民主示威的各式標語。

一間咖啡店將店內牆上貼著的各種抗議標語，換成一張張空白便條紙，發文引用名著「小王子」書中一句話：「真正重要的東西，是肉眼無法看見的」。

一間支持民主運動的香港餐廳，3日牆上換成一張張空白便條紙。（法新社）

一間支持民主運動的香港餐廳，3日牆上換成一張張空白便條紙。（法新社）

香港街頭塗鴉噴上中國國歌第一句歌詞。（法新社）

香港街頭塗鴉噴上中國國歌第一句歌詞。（法新社）

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