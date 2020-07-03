震撼！超大猛禽抓魚飛行 網友嚇傻：那是鯊魚嗎？

美國南卡州海灘有超大隻猛禽抓著魚在天空飛行，不少網友看得目瞪口呆。（圖擷自Tracking Sharks推特）

2020-07-03 16:00:16

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人了！美國南卡羅來納州知名的默特爾海灘（Myrtle Beach），近日被人拍到有超大隻猛禽抓著魚在天空飛行，不少網友看得目瞪口呆，迫切地想知道是不是鯊魚被大鳥抓走了，對此，專家一一分析了猛禽和那條魚的品種。

據《福斯新聞》報導，專門追蹤鯊魚動向的網站Tracking Sharks，於推特發布這則驚人的影片，詢問「有人知道這是什麼鳥嗎？還有牠抓的是鯊魚嗎？」

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魚類專家看到後馬上跳出來解答，原來那條倒楣的魚應屬於「海鰱科」的魚種，最大可長到3英呎（約0.9公尺），具有鋒利的牙齒和背鰭。賞鳥專家巴雷特（David Barrett）則透露，抓魚的猛禽很有可能是魚鷹。

網友們觀賞完影片後莫不嘖嘖稱奇，直呼這根本是推特上當天最酷的東西，還有人笑稱《風飛鯊》系列電影下一部可以找這隻鳥來客串。

相關影片請見：

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach ???? Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks （@trackingsharks） June 30, 2020

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