震撼！超大猛禽抓魚飛行 網友嚇傻：那是鯊魚嗎？

〔即時新聞/綜合報導〕嚇死人了!美國南卡羅來納州知名的默特爾海灘(Myrtle Beach),近日被人拍到有超大隻猛禽抓著魚在天空飛行,不少網友看得目瞪口呆,迫切地想知道是不是鯊魚被大鳥抓走了,對此,專家一一分析了猛禽和那條魚的品種。

據《福斯新聞》報導,專門追蹤鯊魚動向的網站Tracking Sharks,於推特發布這則驚人的影片,詢問「有人知道這是什麼鳥嗎?還有牠抓的是鯊魚嗎?」

魚類專家看到後馬上跳出來解答,原來那條倒楣的魚應屬於「海鰱科」的魚種,最大可長到3英呎(約0.9公尺),具有鋒利的牙齒和背鰭。賞鳥專家巴雷特(David Barrett)則透露,抓魚的猛禽很有可能是魚鷹。

網友們觀賞完影片後莫不嘖嘖稱奇,直呼這根本是推特上當天最酷的東西,還有人笑稱《風飛鯊》系列電影下一部可以找這隻鳥來客串。

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach ???? Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7