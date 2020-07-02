被迫撤下「香港自由女神雕像」 童裝店老闆：必載譽歸來！

香港荃灣童裝店Chickeeduck曾在店內擺設「香港民主女神雕像」。（美聯社）

2020-07-03 00:05:33

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法日前宣布生效，香港「一國兩制」告終。荃灣童裝店老闆周小龍曾在店內擺設「香港民主女神雕像」，為了避免政治打壓，決定撤下店內的雕像，但承諾「『港版民主女神像』在不久的將來，一定會載譽歸來！」

綜合港媒報導，香港童裝店Chickeeduck經營者周小龍上月16日在景新城分店擺設「香港民主女神雕像」，以及許多關於民主的兒童圖書，隔日就收到商城警告，指控他涉嫌違反「租約條款」以及《公眾娛樂場所規例》，要求他移走該雕像。

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周小龍6月30日在記者會上接受媒體受訪時指出，商城6月3日曾以電子郵件通知，可延長續租3個月，續租約期至9月30日，但尚未正式簽約。而民主女神像引起廣大議論後，就出現一名聲稱商城代理人的公關公司致電表示，如果不搬走民主女神像，商城就有權不續租。

周小龍表示，他在上月30日收到商城來信通知不續租，並強調食環署及消防處檢查後，均無發現在店內擺放民主女神像有違法的疑慮，對此，他斥責商城的要求是政治因素的打壓。

周小龍表示，不否認他的政治立場由「藍」轉「黃」，在店內擺設2公尺高的「香港民主女神像」，是希望可以讓更多小朋友培養獨立思考的能力，並讓家長教育小朋友民主和自由的真諦。

但為了避免店內員工失業，周小龍決定將店內的民主女神像搬上貨車，並親手將石像上的「光復香港、時代革命」旗幟拆下。

周小龍本月1日在臉書發文向支持民主的朋友致謝，「這兩個星期，我感覺特別溫暖，亦都收到好多鼓勵，好多謝各位和我『上車』和大家一齊撐民主撐到底。我向大家承諾：我會繼續做一個不畏強權、勇敢發聲的『逆權商人』！『港版民主女神像』在不久的將來，一定會載譽歸來！」

曾在店內擺設「香港民主女神雕像」的香港童裝店Chickeeduck老闆周小龍（見圖），為了避免政治打壓，決定撤下店內的民主女神像。（路透）

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