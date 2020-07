時速160km警匪追逐 他劫車再衝下懸崖竟毫髮無傷

2020-07-02 11:03:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州昨天發生一起離奇的警匪飛車追逐事件,雙方車速飆逾160公里,當嫌犯被逼至海畔道路時,因不願束手就擒,竟駕車高速衝出懸崖,轎車最終落海,嫌犯則自行爬出車外求生,並奇蹟似地毫髮無傷。

根據《CNN》報導,加州聖克魯斯郡(Santa Cruz County)警局發布聲明,當地時間週二(30日)下午3時30分許在獲報有人持槍射擊後,警方立即派人趕往現場,發現嫌犯已劫車並向西海岸方向逃竄,並與追捕的警車展開高速追逐。

請繼續往下閱讀...

報導指出,嫌犯為求脫身,曾時速飆高至160公里,不過仍不敵警網包圍,最終被逼到臨海公路,面對來自身後的追捕,他竟直接駕車高速衝落懸崖,只見車輛落海後隨波逐浪載浮載沉,而嫌犯則自行爬出車外求生。

警方後續發布的聲明中指出,嫌犯在逃出車外後自行爬上懸崖被捕,事件中並無人員受傷。

Car (and driver) into the ocean on West Cliff Drive in #SantaCruz after carjacking and pursuit hit speeds of 100+ mph, per an SCPD officer. Driver survived, was arrested, and left the scene in an ambunlance. Unknown whether there were any passengers. #CHP #pursuit @nbcbayarea pic.twitter.com/bmAFbQzjZ3