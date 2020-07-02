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時速160km警匪追逐 他劫車再衝下懸崖竟毫髮無傷

嫌犯駕駛劫來的轎車衝入海中，轎車在海中載浮載沉，而嫌犯竟毫髮無傷自行脫困。（擷取自推特）

嫌犯駕駛劫來的轎車衝入海中，轎車在海中載浮載沉，而嫌犯竟毫髮無傷自行脫困。（擷取自推特）

2020-07-02 11:03:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州昨天發生一起離奇的警匪飛車追逐事件，雙方車速飆逾160公里，當嫌犯被逼至海畔道路時，因不願束手就擒，竟駕車高速衝出懸崖，轎車最終落海，嫌犯則自行爬出車外求生，並奇蹟似地毫髮無傷。

根據《CNN》報導，加州聖克魯斯郡（Santa Cruz County）警局發布聲明，當地時間週二（30日）下午3時30分許在獲報有人持槍射擊後，警方立即派人趕往現場，發現嫌犯已劫車並向西海岸方向逃竄，並與追捕的警車展開高速追逐。

報導指出，嫌犯為求脫身，曾時速飆高至160公里，不過仍不敵警網包圍，最終被逼到臨海公路，面對來自身後的追捕，他竟直接駕車高速衝落懸崖，只見車輛落海後隨波逐浪載浮載沉，而嫌犯則自行爬出車外求生。

警方後續發布的聲明中指出，嫌犯在逃出車外後自行爬上懸崖被捕，事件中並無人員受傷。

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