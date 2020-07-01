中國退休足球名將郝海東 再嗆中共：你們完了！

郝海東（見圖）再次向中共嗆聲，他直呼：「你們完了！」（圖取自推特）

2020-07-02 01:15:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國足球明星郝海東6月4日公開發表「新中國聯邦宣言」，他近日再度錄製影片，痛批人類的歷史上不應該有共產黨的位置，影片末段更直接嗆聲：「共產黨，你們完了！」

中國足球明星郝海東現年50歲，活躍於1990年至2000年，在西班牙擁有房地產，今年六四事件31週年，郝說：「我在這堂堂正正地站出來告訴全世界，告訴中國人，你們不能再受共產黨的奴役了」、「他們（中共）會踐踏你，他們會蹂躪你，讓你沒有一點安全感。」

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郝海東6月29日再度現身於推特影片，他稱讚全球勇於向中國抗議的民眾，揭發中共的惡行惡狀，他指出，「消滅中共是正義的需要，我堅信善良、正義一定會戰勝邪惡。在這裡我向你們表達深深的敬意，我會永遠和你們在一起，消滅中國共產黨，消滅CCP。」

郝海東強調，「消滅中共是正義的需要，中國共產黨是危害全人類的一個邪惡組織，我堅信、我相信，世界自由、民主、法治、文明的社會，一定會剔除中國共產黨，文明的世界裡，不應該擁有他們的位置。」片尾處他直嗆：「共產黨，你們完了！」

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