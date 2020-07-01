「港版國安法」漏夜生效！ 自由之家轟：中共無恥刷新下限

「港版國安法」在6月30日正式生效，美國非政府組織「自由之家」痛批，中國政府藐視國際法治的行徑再刷新下限，呼籲全球民主國家一同制裁中國。圖為香港主權移交23周年活動。（路透）

2020-07-01 22:32:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會昨天全票通過「港版國安法」，香港政府也火速刊憲，完成立法程序，引起國際社會一片譁然；對此，美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）痛批，中國政府強推「港版國安法」，藐視國際法治的行徑再刷新下限，呼籲全球民主國家一同制裁中國。

綜合媒體報導，中國全程秘密起草「港版國安法」，趕在生效前一小時公布條文與內容，強勢置入以國安之名行維穩之實的律法，遭到美國、英國、法國、德國、日本等27個國家聯合譴責。

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「自由之家」在30日發表聲明，主席阿布拉莫維奇（Michael Abramowitz）表示，「港版國安法」從起草、通過到實施的速度和保密性，全程都應該受到譴責，對於中國共產黨來說，輕視國際法治的舉措也達到新低點。

阿布拉莫維奇痛批，中國單方面無恥地廢棄香港《基本法》，剝奪數百萬香港人依本地及國際法律所保障的基本權利，「港版國安法」不僅嚴重迫害香港人，也威脅香港法治城市的地位，「我們讚許美國政府對中國官員施行制裁，以及美國參議院通過的《香港自治法案》，敦促全球其他民主政府採取類似措施」。

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