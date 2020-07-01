中國趕7/1前通過「港版國安法」 《路透》：象徵性羞辱英國

中國全國人大常委會6月30日全票通過「港版國安法」，港府也在晚間11時刊憲生效；據外媒指出，香港已進入威權時代，「港版國安法」加劇中國與其他國家的衝突，頒布時機視為對英國的象徵性羞辱。圖為香港主權移交23週年典禮。（法新社）

2020-07-01 20:54:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港主權在1997年7月1日移交，中國全國人大常委會昨（6/30）日全票通過「港版國安法」，港府也在晚間11時刊憲生效；據外媒指出，香港已進入威權時代，「港版國安法」加劇中國與其他國家的衝突，頒布時機視為對英國的象徵性羞辱。

根據《路透》報導，中國全國人大常委會通過「港版國安法」，賦予中共廣泛的權力，為徹底改變香港這座全球金融中心的生活方式鋪路；中國在6月30日前一直對外保密，不公布「港版國安法」的具體細節，讓香港750萬人沒時間消化複雜的法條。

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港府在6月30日晚間11時公布「港版國安法」，被視為對英國的象徵性羞辱，藉此反對批評國安法的香港末代總督彭定康（Chris Patten），他在1997年淚流滿面將香港移交給中國。

「港版國安法」進一步推動中國與美國、英國和其他西方國家的衝突，法律侵蝕香港在主權移交時被賦予的高度自治，美國痛批中國違反國際承諾，誓言「不會袖手旁觀，會與香港人民站在一起」，並已對中國祭出許多懲罰措施。

然而，針對世界許多國家的譴責，中國始終反對英國、歐盟、日本、台灣及其他國家地區對「港版國安法」的批評，並揚言將會進行報復。

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