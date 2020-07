七一遊行》擠爆街巷反國安法 港人：我哋真係好撚鍾意香港

即使香港警方不批准今日的七一遊行,大批港人仍自發上街遊行,高舉「堅持五大訴求、反抗國安惡法」手牌。(圖擷取自推特_@studioincendo)

2020-07-01 20:18:59

〔即時新聞/綜合報導〕自香港回歸以來,每年的7月1日,港人上街遊行表達訴求。中國當局近來強推「港版國安法」,衝撞港人捍衛民主自由的意志。即使香港警方不批准今日的七一遊行,港人仍自發上街遊行,港人在人潮擁擠的街道上高舉「堅持五大訴求、反抗國安惡法」、「我們真的非常鍾愛香港(我哋真係好撚鍾意香港)」的手牌與布條。

香港攝影記者Ezra Cheung今日在「@ezracheungtoto」發文,香港今日的七一遊行被警方阻攔,但港人仍自發上街表達訴求,現場仍有示威人士拉起「我們真的非常鍾愛香港」(我哋真係好撚鍾意香港/We really f_ucking love Hong Kong)」布條,宣示捍衛香港的決心。

對此,推特帳號「Studio Incendo(@studioincendo)」今日發文分享七一遊行現場照片,港人仍自發上街,街道上人潮擁擠,而今日遊行的口號是「我們真的非常鍾愛香港」(我哋真係好撚鍾意香港/We really f_ucking love Hong Kong)」,並表示,「香港雖已死,但港人不死(Hong Kong is dead but the Hongkong people are alive.)」。

貼文一出,香港網友直呼,「我鍾意香港,香港是我家」、「見到呢句說話,眼淚即刻不其然流出來,香港人加油」,也紛紛留言分享自己所拍下的現場照片;港人也互相提醒彼此,「Be water」,同時也悲嘆,今後再也沒有「香港」了,只有「中國香港」了。

Protesters march despite knowing the protest is illegal. Some raise a banner that reads: “We really f_ucking love Hong Kong.” In some part of the crowd, protesters have clearly refrained from chanting slogans suggesting Hong Kong independence. But some chant so more vigouroisly. pic.twitter.com/g6YOBZojVB — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 1, 2020

今日的Banner「我哋真係好撚鍾意香港」



Hong Kong is dead but the Hongkong people are alive.



Photos by Studio Incendo (CC BY 4.0) pic.twitter.com/iNp1kdxcf0 — Studio Incendo (@studioincendo) July 1, 2020

We are on street to against national security law. We shall never surrender. Now is not the time to give up. pic.twitter.com/E1mDMvtycc — Joshua Wong 黃之鋒 ???? (@joshuawongcf) July 1, 2020

七一遊行現場仍有示威人士拉起「我們真的非常鍾愛香港」(我哋真係好撚鍾意香港)」布條,宣示捍衛香港的決心。(圖擷取自推特_@ezracheungtoto)

參與遊行的港人紛紛拍下由示威人士所拉起的「愛香港」布條,並上網分享。(圖擷取自臉書,本報合成)

