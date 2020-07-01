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紐約市議會砍警局300億預算 正反意見兩極

紐約市議會宣布，2021年度預算將砍紐約市警局10億。圖為民眾示威要求市長白思豪刪減警局預算。（美聯社）

紐約市議會宣布，2021年度預算將砍紐約市警局10億。圖為民眾示威要求市長白思豪刪減警局預算。（美聯社）

2020-07-01 16:11:07

〔即時新聞／綜合報導〕紐約市議會6月30日通過2021年預算，在經過數週的示威和協商後，通過881億美元（近2.6兆新台幣）的預算，紐約市警察局（NYPD）確定削減10億美元（近300億新台幣）預算，其中部分資金將轉為支持教育、青年與社區發展計畫，巡邏警力則不會刪減，支持與反對的意見則出現兩極化。

綜合外媒報導，紐約市議會6月30日以32比17投票通過2021年預算。紐約市警察局60億美元（約1760億新台幣）的預算被刪減近4.84億美元（約140億新台幣），並將3.54億（約104億新台幣）的預算被轉移到其他政府機構。市議會議長張晟（Corey Johnson）表示，預算協議的重點是警察改革、青年服務和實現平等，尤其是對有色人種低收入社區。張晟也坦言，只有將1.63億美元（約48億新台幣）的附加及相關費用包含在內，才能達到刪減10億預算的目標。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，市警局的經費將減少10億元，巡邏人員則不會刪減。白思豪也提到，原訂於7月的警察培訓班被取消，這將使紐約市警局減少1163人，同時也將大幅降低加班時間，減少3.52億美元（約103億新台幣）的加班費預算。

在美國爆發「佛洛伊德之死」案件後，全美呼籲警界改革的聲浪也持續增加，「警察改革社區聯盟」（Communities United for Police Reform）認為市議會刪減警局預算仍不夠，聯盟發言人皮埃爾（Anthonine Pierre）聲明表示，將警局預算轉移到其他機構無法減少警察的暴力行為，白思豪市長和張晟議長只是在利用數字誤導紐約人。

部分市議員則認為，在犯罪率上升的時刻，不應減少警察局經費。共和黨議員博雷利（Joseph Borelli）表示，刪減預算將創造更暴力的城市，並指出，僅在前週就發生72起槍擊，在此之中沒有開任何一槍是紐約警局的警員所開。

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