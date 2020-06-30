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感謝台灣捐贈口罩、防護衣！ 科威特媒體秀出中華民國旗

我國近日對世界逾80國捐贈5100萬片口罩，卻未被列入許多地區的解封名單，引起民間輿論熱議；然而，受助的科威特媒體29日報導，稱感謝台灣捐贈醫療物資，文內也不避諱中華民國的旗幟和圖樣。（圖擷取自Twitter）

我國近日對世界逾80國捐贈5100萬片口罩，卻未被列入許多地區的解封名單，引起民間輿論熱議；然而，受助的科威特媒體29日報導，稱感謝台灣捐贈醫療物資，文內也不避諱中華民國的旗幟和圖樣。（圖擷取自Twitter）

2020-06-30 23:57:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，我國對世界逾80國捐贈5100萬片口罩，卻未被列入許多地區的解封名單，引起民間輿論熱議；然而，受助的科威特媒體29日報導，感謝台灣捐贈醫療物資，文內也不避諱中華民國的旗幟和圖樣。

根據《科威特時報》報導，台灣上週已對駐科威特的聯合國人居署（UN-HABITAT）捐贈5萬個高品質口罩，緊接著又援助科威特1萬副N95口罩、800套防護服及200套隔離防護衣，總計共37箱已在6月15日運達，由科威特外科醫生協會接收，向台灣政府致上誠摯感謝。

《科威特時報》將報導分享到推特，不僅無懼中國政府無形的壓力，稱呼我國為「台灣」，照片也毫不避諱現場出現的中華民國旗幟，以及紙箱上的象徵「台科友好」的兩國國徽。

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