感謝台灣捐贈口罩、防護衣！ 科威特媒體秀出中華民國旗

2020-06-30 23:57:52

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)肆虐全球,我國對世界逾80國捐贈5100萬片口罩,卻未被列入許多地區的解封名單,引起民間輿論熱議;然而,受助的科威特媒體29日報導,感謝台灣捐贈醫療物資,文內也不避諱中華民國的旗幟和圖樣。

根據《科威特時報》報導,台灣上週已對駐科威特的聯合國人居署(UN-HABITAT)捐贈5萬個高品質口罩,緊接著又援助科威特1萬副N95口罩、800套防護服及200套隔離防護衣,總計共37箱已在6月15日運達,由科威特外科醫生協會接收,向台灣政府致上誠摯感謝。

《科威特時報》將報導分享到推特,不僅無懼中國政府無形的壓力,稱呼我國為「台灣」,照片也毫不避諱現場出現的中華民國旗幟,以及紙箱上的象徵「台科友好」的兩國國徽。

