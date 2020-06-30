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2條眼鏡蛇躲床底「辦事」 詭異聲響嚇得泰男奪門逃

泰國56歲男子塔文近日準備睡覺時，卻不斷聽到床下發出詭異聲響，他好奇探頭查看發現床底下竟有2條眼鏡蛇，嚇得他當場彈起來往門外跑，事後相關單位費了好大力氣才抓到這2條蛇，過程中眼鏡蛇還噴出毒液抵抗，幸好沒有人受傷。示意圖非當事蛇。（歐新社資料照）

泰國56歲男子塔文近日準備睡覺時，卻不斷聽到床下發出詭異聲響，他好奇探頭查看發現床底下竟有2條眼鏡蛇，嚇得他當場彈起來往門外跑，事後相關單位費了好大力氣才抓到這2條蛇，過程中眼鏡蛇還噴出毒液抵抗，幸好沒有人受傷。示意圖非當事蛇。（歐新社資料照）

2020-06-30 20:37:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國56歲男子塔文近日準備睡覺時，卻不斷聽到床下發出詭異聲響，他好奇探頭查看發現床底下竟有2條眼鏡蛇，嚇得他當場跳起來往門外跑，事後相關單位費了好大力氣才抓到這2條蛇，過程中眼鏡蛇還噴出毒液抵抗，幸好沒有人受傷。

《泰國世界日報》報導，這起事件發生在28日，住在泰國北標府直轄縣的男子塔文表示，事發當晚自己正躺在床上準備就寢，但一直聽到奇怪聲響，他便好奇往床底下一看，沒想到卻看到2條眼鏡蛇蜷曲在床底下，而2條蛇看到塔文嚇得到處逃竄，塔文也立刻從床上跳起往屋外狂奔，並打電話給救難人員求救。

報導指出，救難人員趕到現場後經由塔文引導眾人至眼鏡蛇棲身之地，第一次他們使用捕蛇工具慢慢靠近，卻錯失良機險些讓2條蛇跑掉，第二次費了九牛二虎之力才捉到2條蛇，拒捕的2條蛇還曾噴出毒液抵抗，幸好最後大家平安無恙。

塔文透露，這2條蛇應該是一對，打算在他家中繁殖交配，推測是從家中廁所的排水道侵入；救難人員則指出，這2條蛇是一對雌雄眼鏡蛇，目前已帶到遠處的山林內放生。

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