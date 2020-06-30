民控中國官方偷洩洪害命 傳多人遭淹觸電身亡
〔即時新聞／綜合報導〕中國南方連日遭暴雨狂襲，26省市區深陷淹水困境，超過千萬人受災，三峽大壩潰壩危機也成為近期外界的關注焦點，位於大壩下游的湖北宜昌市27日更遭遇洪水侵襲，中國官方起初否認但事後才坦承是因進行洩洪，在網路上則有網友分享相關畫面，指該市多處遭暴漲河水淹沒，甚至傳出有不少人掉進水裡後，竟是因觸電而亡。
中國南方連日暴雨成災，截至27日已有26省陷入水災困境，超過1300萬人受災，位於三峽大壩下游的宜昌更是整個城市陷入一片汪洋，中國官方起初聲稱水力發電站正全力「發電」，在外界質疑及爆料後，官方直到29日才坦承大壩洩洪惹禍，引發外界質疑並未提早示警，導致水患雪上加霜，並傳出有多人因此身亡。
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在網路上陸續有網友分享當地影片，質疑大壩洩水根本不管下游安危，由於水流淹沒街道，高壓電線掉入水中，也讓一些還在街道上的民眾被洪水沖走，當地更已發生多起觸電身亡事件。由於中國官方禁止民眾將相關畫面PO網，在微博上很少看到災情，反而在推特上有不少中國網民上傳相關影片，像是汽車滅頂、突發的洪災讓民眾來不及逃等畫面，讓人看了觸目驚心。
湖北宜昌大马路上差点被淹死。— 唐嫣 （@blue500000） June 27, 2020
继续歌舞升平，
触电身亡，水淹身死，受灾情况，这些数据必须是国家机密。 pic.twitter.com/0PGI7oCypQ
湖北襄阳，水淹之后。— 唐嫣 （@blue500000） June 28, 2020
年轻女子走在大街上触电身亡。 pic.twitter.com/aD8Av20AVt
洪水淹了的地方，— 唐嫣 （@blue500000） June 28, 2020
请远离变压器、路灯杆、电线杆和地下电缆井盖。 pic.twitter.com/At7qE3yPen
今日宜昌，一片汪洋，三峡大坝加速泄水！根本不管下游安全！ pic.twitter.com/eZVT93kXpW— 吴文行wenxingwu （@wuwenhang） June 27, 2020
宜昌的长江边上，水天一色了，江水倒灌的铁证！— 新闻大吐槽 （@TuCaoFakeNews） June 28, 2020
pic.twitter.com/lvltzqF0VB
讯期还没到来已经这样了— 唐嫣 （@blue500000） June 24, 2020
长江讯期是七八月份。 pic.twitter.com/Xqv6Ls14h7