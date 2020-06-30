民控中國官方偷洩洪害命 傳多人遭淹觸電身亡

中國南方連日遭暴雨狂襲，26省市區深陷淹水困境，超過千萬人受災，網路上傳出有不少人因此受困，甚至掉入水裡觸電而亡。（圖擷自推特）

2020-06-30 14:41:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方連日遭暴雨狂襲，26省市區深陷淹水困境，超過千萬人受災，三峽大壩潰壩危機也成為近期外界的關注焦點，位於大壩下游的湖北宜昌市27日更遭遇洪水侵襲，中國官方起初否認但事後才坦承是因進行洩洪，在網路上則有網友分享相關畫面，指該市多處遭暴漲河水淹沒，甚至傳出有不少人掉進水裡後，竟是因觸電而亡。

中國南方連日暴雨成災，截至27日已有26省陷入水災困境，超過1300萬人受災，位於三峽大壩下游的宜昌更是整個城市陷入一片汪洋，中國官方起初聲稱水力發電站正全力「發電」，在外界質疑及爆料後，官方直到29日才坦承大壩洩洪惹禍，引發外界質疑並未提早示警，導致水患雪上加霜，並傳出有多人因此身亡。

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在網路上陸續有網友分享當地影片，質疑大壩洩水根本不管下游安危，由於水流淹沒街道，高壓電線掉入水中，也讓一些還在街道上的民眾被洪水沖走，當地更已發生多起觸電身亡事件。由於中國官方禁止民眾將相關畫面PO網，在微博上很少看到災情，反而在推特上有不少中國網民上傳相關影片，像是汽車滅頂、突發的洪災讓民眾來不及逃等畫面，讓人看了觸目驚心。

中國南方連日遭暴雨狂襲，26省市區深陷淹水困境，超過千萬人受災，網路上傳出有不少人因此受困，甚至掉入水裡觸電而亡。（圖擷自推特）

中國南方連日暴雨成災，截至27日已有26省陷入水災困境，超過1300萬人受災。（圖擷自推特）

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