2小時35萬人點閱！英駐中使館聲明 被老中直接刪掉

英國駐中國大使館聲明，在微信上被刪掉。（圖擷取自網路）

2020-06-30 07:11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大常委會預定今通過「港版國安法」草案，各國嚴密注意中，而早在6月19日，英國駐中國大使館曾就港版國安法一事，發表正式聲明，沒想到，在中國方面直接在微信上刪掉這篇聲明，6月29日，英國駐中國使館再度發文表示，該篇文章在被刪前2小時就創造了35萬人點閱。

綜合媒體報導，英國駐中國大使館指出，619聲明是「希望你們能夠就香港問題進行各方討論」，且「我們支持香港的穩定與繁榮，這一點很明確。正如英國首相所說：『英國只想讓香港在一國兩制下取得成功』 」。

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新的文章也透露，619聲明只在微信上發布2小時就刪掉，但已經有高達35萬人次閱讀，及有1050篇的評論，評論中有支持及反對港版國安法的論調，是該使館發布的文章中閱讀量最高的一篇。

英使館新的聲明點明香港問題及武漢肺炎疫情等問題，應該可以每個人都能說出自己的想法，而不是只能夠聽到的最有權勢的聲音。

英使館聲明，希望「今後能夠與你們分享我們對中國政府持有不同意見的話題的內容而不會被刪除」。文章結尾再酸中國一把「我們希望這篇文章不會被刪除」。

中國人大於5月底通過「港版國安法」草案，受到英美等西方國家反對，中方則反指外國無權干預。英國駐中國使館6月19日在微信公眾號發布《關於香港問題的更正說明》一文，陳述英國立場。

英方在文內強調，《中英聯合聲明》至今仍然有效，指港版國安法完全違背中英聯合聲明，且有進一步分裂香港脆弱的社會體系的風險。

不過文章只上架2小時就被刪除。

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