獨家》中共恐嚇沈伯洋！曝光住家和工作地點衛星照 我國安部門痛批跨國鎮壓

被中國政府數度攻訐的資訊戰研究專家民進黨立委沈伯洋，再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群這幾天開始不斷散播用衛星照所拍攝沈伯洋在台北居住地與工作地點，直接標明靠近大安森林公園；嗆稱給一點「大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」針對這類形同公開個資的恐嚇手法，引起我國安部門高度關注，國安人士提醒，對於這種利用網路平台的跨國鎮壓，國人可主動檢舉；但有協力這類行為或對受害者騷擾威脅的，政府一定嚴辦到底。

中國社群特定博主以及官媒「今日海峽」近日開始散播訊息，稱2026年新年第一天要送沈伯洋一份「大禮」：透過定制商用衛星「吉林一號」高清影像，要給一點大陸科技小小的震撼！貼文並附上沈伯洋的居住地與工作地點的衛星影像，強調藉此曝光「台獨」頑固分子哪裡逃！

貼文指稱，查詢顯示，沈伯洋的居住地靠近台北市大安森林公園，其工作地點在濟南路一段，位於「台立法機構」附近區域，目前沈伯洋為「台立法機構」民意代表。

文中還嗆說，有一條新聞怕沈伯洋忘了：2025年10月28日，重慶市公安局發佈警情通報，為堅決打擊「台獨」頑固分子沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，並向廣大群眾徵求線索。

針對中國恐嚇施以所謂長臂管轄，國安人士說，這件事在文明社會是非常嚴重的罪行。一個國家利用官媒社群，對國際上不同政治主張者進行惡意「人肉搜索」（Doxing）及侵犯隱私的「跨國鎮壓」，意圖在民主社會製造恐懼與寒蟬效應，這種行為已經踩到文明社會的底線，更公然違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》關於「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障。這也顯示威權體制對基本人權的蔑視。縱容甚至指導官媒濫用國際社群平台（Meta）進行網路霸凌與騷擾，再次凸顯其政權本質與普世價值背道而馳。

國安人士也提醒國人和單位，對於這種利用國際網路平台的跨國鎮壓，主動向平台檢舉，有協力這類行為或因此對受害者進行騷擾威脅的，政府一定嚴辦到底。

