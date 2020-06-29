為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英智庫警告強森︰不能再為經濟犧牲國安 應重擬對中政策

英國倫敦國王學院政策研究所指出，英國重新審視英中關係刻不容緩。圖為中國北京天安門廣場上的中國和英國國旗。（法新社檔案照）

英國倫敦國王學院政策研究所指出，英國重新審視英中關係刻不容緩。圖為中國北京天安門廣場上的中國和英國國旗。（法新社檔案照）

2020-06-29 16:13:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和「香港版國安法」影響下，全球反中情緒高漲。倫敦國王學院政策研究所近日發布正式的「中國策略報告」，直指即使在疫情發生前，英國對中政策就已「不合時宜」，修正路線刻不容緩，方能應對中共的「霸凌外交」（bullying diplomacy）。

英國《每日快報》（Daily Express）29日報導，該校上一次發布中國策略報告已是2009年，英國在那之後由卡麥隆（David Cameron）執政，在卡麥隆眼中，與中國做生意比什麼都重要，但新報告直言，彼時那套策略已行不通，英相強森現在必須在「利益與代價」間尋求平衡，不能再為了經濟，犧牲英國價值觀、國家安全等。

報告指出，政府必須研究英國在面對中國威脅時，各領域究竟有多麼不堪一擊，並檢視政府延攬的中國政策外部專家，是否了解中國影響學術界和企業界的企圖。與此同時，政府也應仿效澳洲，成立「反制外國干預」的單位和專員，協助避免中國干預英國社會。

在2020年底前，政府應針對中國公民參與英國重要國家基礎建設制定對策，並重新審視中國電信鉅子華為參與英國5G建設的決定。此外，政府必須針對英企和大學在民用科技上與中國合作設限，因為這類科技可能被中方用於發展軍事和監控設備。

曾任外交官的報告作者帕頓（Charles Parton），憑藉派駐中國及研究中國問題22年的經驗和學識強調，英國脫歐和武漢肺炎疫情已拖延英方重新檢視對中政策，但這攸關英國的未來，「不論中國在本世紀中是否成為強權，它都將是影響英國的重要力量」，英國必須現在就重新定義英中關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美商務部火速警告英國 放行華為傷及國安
2020-06-26 23:29

美商務部火速警告英國 放行華為傷及國安
准了！華為將投入367億在劍橋建研發中心
2020-06-26 09:23

准了！華為將投入367億在劍橋建研發中心
青春時光機 線上同學會隨時開喝

青春時光機 線上同學會隨時開喝
華為行不行？前英國首相布萊爾：最終仍須站在美國這方
2020-06-25 23:09

華為行不行？前英國首相布萊爾：最終仍須站在美國這方
英歐貿易談判陷僵局 歐盟談判代表：10月是關鍵時刻
2020-06-25 16:28

英歐貿易談判陷僵局 歐盟談判代表：10月是關鍵時刻
蘇貞昌：英國女王生日蛋糕代表兩國齊力抗疫友情
2020-06-24 21:24

蘇貞昌：英國女王生日蛋糕代表兩國齊力抗疫友情
英國甩開華為已成定局！ 柴契爾前助理曝光「日落」計劃
2020-06-14 10:57

英國甩開華為已成定局！ 柴契爾前助理曝光「日落」計劃
國際今日熱門
2020-06-28 17:11

軍情動態》南韓加速打造新款防空甲車 預計明年投入使用

2020-06-28 17:14

香港民眾上街「靜默遊行」 至少1人被上銬逮捕

2020-06-28 16:28

封城後遺症？ 學者：人類減少社交影響免疫系統 易遭普通病菌攻擊

2020-06-28 17:24

《港台》被拒製播港府71升旗節目 改由親共媒體接手

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播