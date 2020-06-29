英智庫警告強森︰不能再為經濟犧牲國安 應重擬對中政策

英國倫敦國王學院政策研究所指出，英國重新審視英中關係刻不容緩。圖為中國北京天安門廣場上的中國和英國國旗。（法新社檔案照）

2020-06-29 16:13:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和「香港版國安法」影響下，全球反中情緒高漲。倫敦國王學院政策研究所近日發布正式的「中國策略報告」，直指即使在疫情發生前，英國對中政策就已「不合時宜」，修正路線刻不容緩，方能應對中共的「霸凌外交」（bullying diplomacy）。

英國《每日快報》（Daily Express）29日報導，該校上一次發布中國策略報告已是2009年，英國在那之後由卡麥隆（David Cameron）執政，在卡麥隆眼中，與中國做生意比什麼都重要，但新報告直言，彼時那套策略已行不通，英相強森現在必須在「利益與代價」間尋求平衡，不能再為了經濟，犧牲英國價值觀、國家安全等。

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報告指出，政府必須研究英國在面對中國威脅時，各領域究竟有多麼不堪一擊，並檢視政府延攬的中國政策外部專家，是否了解中國影響學術界和企業界的企圖。與此同時，政府也應仿效澳洲，成立「反制外國干預」的單位和專員，協助避免中國干預英國社會。

在2020年底前，政府應針對中國公民參與英國重要國家基礎建設制定對策，並重新審視中國電信鉅子華為參與英國5G建設的決定。此外，政府必須針對英企和大學在民用科技上與中國合作設限，因為這類科技可能被中方用於發展軍事和監控設備。

曾任外交官的報告作者帕頓（Charles Parton），憑藉派駐中國及研究中國問題22年的經驗和學識強調，英國脫歐和武漢肺炎疫情已拖延英方重新檢視對中政策，但這攸關英國的未來，「不論中國在本世紀中是否成為強權，它都將是影響英國的重要力量」，英國必須現在就重新定義英中關係。

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