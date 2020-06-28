認輸？ 川普罕見坦言：拜登可能成為下任總統

川普（左）日前接受採訪時罕見坦言，因為受到部分人士的討厭，拜登（右）有可能會在此次選舉中勝出。（法新社）

2020-06-28 23:46:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，現任總統川普（Donald Trump）爭取連任，然而受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以及「佛洛伊德之死」事件影響，不少選民痛批川普處理不當，也讓對手拜登（Joe Biden）的選情扶搖直上。日前美國媒體釋出不少民調，結果都顯示拜登勝過川普，向來自信的川普原先還砲轟民調造假，可最近他在接受採訪時罕見坦言「因為有些人不喜歡我，所以拜登有可能成為你們的總統。」

根據美國《政治報》（POLITICO）報導，向來以自我為中心的川普，近期在疫情以及種族主義爭議這兩大挑戰的夾擊下，不少聲音砲轟川普，在多份總統大選民調上也顯示選民對其不滿。其中一份由《紐約時報》（The New York Times）與錫耶納學院（Siena College）共同進行的民調當中，川普以14個百分點的差距落後給拜登，起初堅稱民調造假的川普，似乎也不得不接受這個結果。

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川普在本月25日接受《福斯新聞》（Fox NEWS）採訪時，就罕見地在鏡頭前坦言，因為受到部分人士的憎惡，拜登有可能會在此次選舉中勝出，「因為有些人不喜歡我，所以拜登有可能成為你們的總統。」（（Joe Biden）gonna be your president because some people don't love me, maybe.）而《政治報》也直白的下標，表示川普承認「他輸了」。

此外，《政治報》在報導中也指出有多名親近川普的人士透露，在看過這麼多民調以後，川普也意識到自己選情嚴峻，並向部分親信表示自己很有可能「止步於此」。而曾經擔任川普政治顧問的山姆·努伯（Sam Nunberg）也表示，依目前的事態發展，川普很可能成為美國歷任總統當中最失敗的一任，在即將到來的總統大選，也可能以史無前例的幅度慘敗。

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