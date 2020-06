認輸？ 川普罕見坦言：拜登可能成為下任總統

川普(左)日前接受採訪時罕見坦言,因為受到部分人士的討厭,拜登(右)有可能會在此次選舉中勝出。(法新社)

2020-06-28 23:46:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選在即,現任總統川普(Donald Trump)爭取連任,然而受到武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情以及「佛洛伊德之死」事件影響,不少選民痛批川普處理不當,也讓對手拜登(Joe Biden)的選情扶搖直上。日前美國媒體釋出不少民調,結果都顯示拜登勝過川普,向來自信的川普原先還砲轟民調造假,可最近他在接受採訪時罕見坦言「因為有些人不喜歡我,所以拜登有可能成為你們的總統。」

根據美國《政治報》(POLITICO)報導,向來以自我為中心的川普,近期在疫情以及種族主義爭議這兩大挑戰的夾擊下,不少聲音砲轟川普,在多份總統大選民調上也顯示選民對其不滿。其中一份由《紐約時報》(The New York Times)與錫耶納學院(Siena College)共同進行的民調當中,川普以14個百分點的差距落後給拜登,起初堅稱民調造假的川普,似乎也不得不接受這個結果。

川普在本月25日接受《福斯新聞》(Fox NEWS)採訪時,就罕見地在鏡頭前坦言,因為受到部分人士的憎惡,拜登有可能會在此次選舉中勝出,「因為有些人不喜歡我,所以拜登有可能成為你們的總統。」((Joe Biden)gonna be your president because some people don't love me, maybe.)而《政治報》也直白的下標,表示川普承認「他輸了」。

此外,《政治報》在報導中也指出有多名親近川普的人士透露,在看過這麼多民調以後,川普也意識到自己選情嚴峻,並向部分親信表示自己很有可能「止步於此」。而曾經擔任川普政治顧問的山姆·努伯(Sam Nunberg)也表示,依目前的事態發展,川普很可能成為美國歷任總統當中最失敗的一任,在即將到來的總統大選,也可能以史無前例的幅度慘敗。

