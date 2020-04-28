共軍控美艦闖西沙領海：不符國際合力抗疫氛圍

美軍伯克級驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）23日曾穿越台灣海峽。（圖擷自美國太平洋艦隊推特）

2020-04-28 20:17:06

〔中央社〕共軍南部戰區今晚表示，美軍「貝瑞號」飛彈驅逐艦今天「闖入中國西沙領海」，指美方行為和國際合力抗疫氛圍不符，敦促美國把精力放在國內防疫，停止不利和平的軍事行動。

根據中國軍網官網今晚刊登的通稿，中共解放軍南部戰區新聞發言人李敏華表示，美國海軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry, DDG 52）28日未經中國政府允許，「非法闖入」中國西沙領海。南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

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李敏華稱，「美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入」。

李敏華表示，敦促美國把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利地區安全與和平穩定的軍事行動。

中國國務院日前宣布，批准海南省三沙市設立西沙區和南沙區，西沙區人民政府駐永興島，管轄西沙群島島礁及其海域，代管中沙群島島礁及海域；南沙區人民政府駐永暑礁，管轄南沙群島的島礁及其海域。

同樣主張擁有相關島嶼主權的越南，隨即指控中國嚴重侵犯主權；菲律賓近日則指控中國軍艦以射控雷達（radar gun）瞄準一艘在南海巡航的菲國軍艦，南海情勢再度升高。

本次被中國指控闖入領海的「貝瑞號」，23日曾由北向南航經台灣海峽。當時共軍航空母艦「遼寧號」及所屬護衛艦542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦965等艦艇，剛於22日結束南海航訓，經巴士海峽向東航行。（編輯：繆宗翰）

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