為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    共軍控美艦闖西沙領海：不符國際合力抗疫氛圍

    美軍伯克級驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）23日曾穿越台灣海峽。（圖擷自美國太平洋艦隊推特）

    美軍伯克級驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）23日曾穿越台灣海峽。（圖擷自美國太平洋艦隊推特）

    2020-04-28 20:17:06

    〔中央社〕共軍南部戰區今晚表示，美軍「貝瑞號」飛彈驅逐艦今天「闖入中國西沙領海」，指美方行為和國際合力抗疫氛圍不符，敦促美國把精力放在國內防疫，停止不利和平的軍事行動。

    根據中國軍網官網今晚刊登的通稿，中共解放軍南部戰區新聞發言人李敏華表示，美國海軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry, DDG 52）28日未經中國政府允許，「非法闖入」中國西沙領海。南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

    李敏華稱，「美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入」。

    李敏華表示，敦促美國把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利地區安全與和平穩定的軍事行動。

    中國國務院日前宣布，批准海南省三沙市設立西沙區和南沙區，西沙區人民政府駐永興島，管轄西沙群島島礁及其海域，代管中沙群島島礁及海域；南沙區人民政府駐永暑礁，管轄南沙群島的島礁及其海域。

    同樣主張擁有相關島嶼主權的越南，隨即指控中國嚴重侵犯主權；菲律賓近日則指控中國軍艦以射控雷達（radar gun）瞄準一艘在南海巡航的菲國軍艦，南海情勢再度升高。

    本次被中國指控闖入領海的「貝瑞號」，23日曾由北向南航經台灣海峽。當時共軍航空母艦「遼寧號」及所屬護衛艦542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦965等艦艇，剛於22日結束南海航訓，經巴士海峽向東航行。（編輯：繆宗翰）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美軍地表最強匿蹤驅逐艦 交付太平洋艦隊
    2020-04-27 19:59

    軍情動態》美軍地表最強匿蹤驅逐艦 交付太平洋艦隊
    武漢肺炎》美海軍再傳確診 「紀德號」神盾驅逐艦至少18人染疫
    2020-04-25 12:04

    武漢肺炎》美海軍再傳確診 「紀德號」神盾驅逐艦至少18人染疫
    鉅陞建設口碑爆棚！東方博舍限量加碼回饋

    鉅陞建設口碑爆棚！東方博舍限量加碼回饋
    台海軍情》美艦貝瑞號通過台海 軍事專家驚呼：頻率越來越密集
    2020-04-24 09:57

    台海軍情》美艦貝瑞號通過台海 軍事專家驚呼：頻率越來越密集
    台海軍情》美艦再度現蹤 貝瑞號本月兩度通過台海
    2020-04-24 09:47

    台海軍情》美艦再度現蹤 貝瑞號本月兩度通過台海
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    上月菲律賓海發射飛彈 美軍驅逐艦貝瑞號今通過台海
    2020-04-10 22:13

    上月菲律賓海發射飛彈 美軍驅逐艦貝瑞號今通過台海
    國際今日熱門
    2020-08-03 06:37

    病毒自然演化「可能性0」 閻麗夢：解放軍精心策劃 影片

    2020-08-03 05:30

    基因差異 東亞武肺確診、死亡較少

    2020-08-03 05:30

    龐皮歐︰立法會延選 香港將淪中國城市

    2020-08-03 05:30

    港立法會延選一年 林鄭親信憂空窗期

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播