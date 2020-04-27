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軍情動態》美軍地表最強匿蹤驅逐艦 交付太平洋艦隊

美國海軍匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（USS Zumwalt, DDG 1000）。（法新社）

美國海軍匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（USS Zumwalt, DDG 1000）。（法新社）

2020-04-27 19:59:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍最先進的水面戰艦、也是第一艘匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（Zumwalt），在進行戰鬥系統安裝和測試之後，該艦近日正式交付美國海軍太平洋艦隊，朱瓦特號在服役近4年後，美海軍終於能完全運用該艦。

《美國海軍學會新聞網》（USNI）25日報導，這艘新型驅逐艦很快將計入美國海軍作戰艦艇的總數之中，該艦將繼續進行海上的綜合測試，預計在2021年通過初始戰鬥能力測試評估後，正式編入海軍戰鬥序列。

朱瓦特級驅逐艦一號同名艦「朱瓦特號」雖然於2016年10月正式服役，但因缺乏戰鬥系統，使海軍無法全面地使用它，負責該項目的貝宜系統（BAE Systems）公司準時交付，終於為該艦漫長的等待旅程畫下句點。

屬於近海攻擊與神盾艦綜合體的朱瓦特級，可搭載神盾系統防空、使用火砲主動攻擊，兼具備反潛能力。但容納過多新型科技與設備，導致興建成本不斷飆高，一號同名艦造價更高達78億美元（約新台幣2396億8600萬元）。

除了一號同名艦，另外兩艘朱瓦特級驅逐艦分別命名為：麥可蒙索爾號（USS Michael Monsoor）與詹森號（USS Lyndon B. Johnson），三號艦詹森號也已在2018年底下水展開測試，預計2021年可以編列服役。

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