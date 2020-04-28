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    武漢肺炎》武漢病毒所再否認外洩病毒 迴避起源地與調查問題

    2019冠狀病毒疾病來源至今持續成謎，世界各國近日都懷疑可能與武漢的實驗室有關，有美媒報導指出，武漢病毒研究所負責人袁志明（見圖）今日再度否認病毒源於武漢P4實驗室，並迴避病毒起源地的問題。（圖擷取自網路）

    2019冠狀病毒疾病來源至今持續成謎，世界各國近日都懷疑可能與武漢的實驗室有關，有美媒報導指出，武漢病毒研究所負責人袁志明（見圖）今日再度否認病毒源於武漢P4實驗室，並迴避病毒起源地的問題。（圖擷取自網路）

    2020-04-28 23:25:39

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒，病毒來源至今持續成謎，世界各國近日都懷疑可能與武漢的實驗室有關，有美媒持續追蹤報導，武漢病毒研究所負責人袁志明今（28）日再度否認病毒源於武漢P4實驗室，卻迴避病毒起源地的問題。

    綜合媒體報導，武漢病毒研究所黨委書記兼副所長袁志明28日回覆《路透》的書面提問，他表示，武漢病毒所沒有設計、構建新病毒的意圖和能力，2019冠狀病毒的基因組也沒有顯示人工合成的訊息，他再度否認武漢病毒所研究蝙蝠導致新冠病毒外洩的說法，並稱P4實驗室有嚴格的生物安全程序。

    中國外交部發言人趙立堅上月曾反指「病毒可能來自美國」，中國網路也盛傳美軍在去年10月參加世界軍人運動會投毒；袁志明沒有對這兩項提問直接回答，他信中僅引用英、德科學家聯合發表的論文指稱，在美國流行的2019冠狀病毒變體更「原始」，出現時間可能早於中國。

    根據《美國之音》報導，當被問及武漢病毒研究所是否願意合作，讓國際調查病毒大流行的問題時，袁志明表示，他目前還不知道有這樣的機制，但病毒所一直有做例行檢查；他並稱，武漢病毒所承諾會提高透明度，並將即時分享所有關於病毒的資料。

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