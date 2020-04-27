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    武漢肺炎》中國新聞聯播痛批美國務卿：正把自己變成人類公敵

    美國國務卿龐皮歐遭中國媒體批評，對武漢肺炎病毒的造謠污衊登峰造極。（路透）

    美國國務卿龐皮歐遭中國媒體批評，對武漢肺炎病毒的造謠污衊登峰造極。（路透）

    2020-04-27 21:20:07

    〔中央社〕中國中央電視台新聞聯播今晚播發「國際銳評」，痛批美國國務卿龐皮歐對武漢肺炎病毒的造謠污衊可謂登峰造極，帶有反智反人類色彩；散播「政治病毒」，正把自己變成人類公敵。

    央視新聞聯播這篇國際銳評，題為「散播『政治病毒』的龐皮歐正把自己變成人類公敵」，文章前兩段先援引美方觀點，例如「華盛頓郵報」日前刊文斥責龐皮歐（Mike Pompeo）是有史以來最糟糕的國務卿之一。

    銳評再細數龐皮歐給中國潑髒水，稱武漢病毒、未能及時報告疫情、要追責索賠，以及拒絕援助世界衛生組織等諸多「罪行」；並指稱，龐皮歐將他在中情局期間推崇的「撒謊、欺騙、盜竊」那一套演繹得淋漓盡致。

    銳評指出，龐皮歐在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇。

    銳評稱，謊言和誹謗無法彌補失去的時間，無法挽救瀕臨死亡的生命，更無法讓美國「再次偉大」。龐皮歐應該清楚，美國的敵人是病毒，不是中國。任何破壞團結、損害互信的行為只會加劇危機，削弱全球合力，最終損害美國自身利益。

    銳評最後說，龐皮歐若一意孤行，繼續將政治私利置於公共利益之上，那麼他必將被美國人民所拋棄，在美國外交史上留下千古罵名。

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    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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