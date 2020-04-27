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    欲蓋彌彰？ 外媒連爆金正恩出大事 北韓媒體不滿爆氣開罵

    《CNN》日前報導北韓領導人金正恩（見圖）命危消息，日媒甚至傳出已成植物人，引發國際關注。（美聯社）

    《CNN》日前報導北韓領導人金正恩（見圖）命危消息，日媒甚至傳出已成植物人，引發國際關注。（美聯社）

    2020-04-27 18:29:39

    〔即時新聞／綜合報導〕《CNN》日前報導北韓領導人金正恩命危，日媒甚至傳出金正恩已成植物人，加上北韓官媒連日來都沒有最新動態畫面，讓金正恩健康出問題傳聞甚囂塵上。對此，北韓媒體《今日朝鮮》氣噗噗透過微博官網發文，批評西方國家巴不得北韓混亂，歷年來都是如此。

    金正恩自11日主持勞動黨中央政治局會議後，至今未公開露面，已神隱16天，連25日北韓人民革命軍建軍88周年活動也未出席。南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）爆料，金正恩12日接受心臟手術，《CNN》21日稱金正恩術後傳出病危，日媒《週刊現代》更引述中國醫療人員說法，指金正恩手術失敗已成為植物人，消息引發國際譁然。

    北韓媒體《今日朝鮮》也在微博官網痛斥《CNN》等外國媒體造假金正恩身體狀況不佳的謊言，接連發文痛批「一些垃圾造謠起來，毫無人性可言」、「如果我說CNN的記者不是人養出來的，那我應該拿出他不是人養出來的證據。而不是先要求CNN的記者證明他是人養出來的」。

    《今日朝鮮》還諷刺「謠言最初來源於南韓一群躲在地下室從不拋頭露面的下水道小老鼠，CNN藉此開始妖言惑眾」、「西方國家巴不得南韓混亂，歷年都是如此」、「一些下三濫的外媒將大媽的截圖引用當新聞，這一點要警惕，警惕外媒挑撥和禍害」。

    北韓官媒《勞動新聞》連兩天報導金正恩的消息，今（27）日則表示金正恩大力支持北韓江原道元山旅遊區的建設，並向建築工人致謝；但報導並未說明金正恩是否在現場視察，也沒有刊登最新照片，讓有關金正恩健康問題的質疑仍陷入謎團。

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