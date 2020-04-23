沒必要了！瑞典第二大城哥德堡宣布解除中國上海姊妹市關係

瑞典哥德堡22日宣布，中斷與上海長達34年的姊妹市關係。（彭博）

2020-04-24 00:52:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情引發世界多國政府或民間擬定求償計畫，中國面貌也逐漸被看清，瑞典第二大城哥德堡（Gothenburg）22日宣布，中斷與中國上海長達34年的姊妹市關係，理由是這項姊妹市協定已經沒必要了。

綜合媒體報導，瑞典民主黨去年曾指出，在中國做出人權與民主的重大變革之前，哥德堡不會繼續簽訂姐妹市協議，這項提案在當時送入市議會審議，該政黨強調，民主與人權應該不難納入姊妹市協定當中，哥德堡應向所有姊妹市說明這項要求，哥特堡市議員佛吉克流（Jörgen Fogelklou）當時強調，中國要不要接受是另一回事。

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據瑞典《每日新聞報》，瑞典哥德堡在1986年與中國上海簽訂姊妹市協定，市議會主席阿克塞爾．約瑟夫森（Axel Josefson）22日宣布中斷此協定，他表示，哥德堡並沒有與上海頻繁交流，考慮到我們所屬的時代背景，這項協定沒必要繼續延長。

據悉，哥德堡與上海簽訂的姊妹市協定，至2003年已擴展到經貿、文化、體育等方面的交流往來，且哥德堡商業區、港口公司也因此可以與上海或中國官方展開交流。

中國成為瑞典最大的麻煩

外界認為，此次斷絕姊妹市關係是因中國獨裁體制，並將爪牙深入瑞典所致。《西瑞典晚報》專欄作家波蘭伯格（Csaba Bene Perlenberg）表示，中國對於瑞典是麻煩的政治問題，中方先前曾威脅瑞典官方不得頒發人權獎項給中裔瑞典公民桂民海，並威脅要報復。

波蘭伯格說，中國目前於瑞典造成的還有國安危機，瑞典最新年度報告中明確指出，中國是對瑞典利益最有害的國家，中方透過網路間諜增進自身經濟、軍事實力，還藉由情報人員竊取研究技術，顯而易見的，中國同時也在積極公開地破壞瑞典的民主。

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