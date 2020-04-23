武漢肺炎》中使館轟刊「中國病毒國徽」 澳媒編輯爆氣回嗆

世界多國近日開始研議要向中國究責，澳洲《每日電訊報》22日在報紙刊登插畫，將中國國徽邊緣加上新冠病毒，諷刺其隱匿疫情，被中國大使館怒轟「辱華」，編輯布萊爾23日在網路發文回嗆，「隨便，對我們沒有影響」。（圖擷取自澳洲《每日電訊報》網站）

2020-04-23 23:59:10

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎殃及全球，世界多國近日開始研議要向中國究責，澳洲《每日電訊報》22日在報紙刊登插畫，將中國國徽邊緣加上新冠病毒，諷刺其隱匿疫情，被中國大使館怒轟「辱華」，編輯布萊爾（Tim Blair）23日在網路發文回嗆，「隨便，對我們沒有影響」。

綜合媒體報導，中國駐雪梨總領事館22日在官網發表聲明，痛批澳洲《每日電訊報》竄改中國國徽圖案，惡意把新冠病毒與中國牽連，「這一做法嚴重傷害中國人民感情，中國駐悉尼（雪梨）總領館對此表示強烈譴責和堅決反對」。

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針對中國使館的聲明，《每日電訊報》編輯布萊爾23日在網路重貼「中國病毒國徽」，他回嗆，「懷疑您真的知道什麼才叫傷害中國人民？每年濫捕濫判數千個人，中國駐雪梨總領事館強烈譴責並堅決反對，隨便，對我們沒有影響」。

布萊爾表示，COVID-19病毒起源於武漢，就是「ㄨˇㄏㄢˋ」（W-U-H-A-N），中國強調病毒是科學問題，正好可以解釋中國為何告訴中東「病毒來自美國」。

布萊爾怒批，中國嘴裡的人民意思是「專制政府」，中國聲稱言論自由不能侵犯人類良知和社會道德底線，「請原諒，我們不接受會懲罰言論自由的共產黨指示」。

布萊爾諷刺，中國駐雪梨總領事館要求《每日電訊報》公開道歉，「孩子們，請檢查一下你的地址，在坎伯當（Camperdown）的鄧布蘭街（Dunblane Street）而非北京，您的要求在這裡根本不算什麼」。

布萊爾反問，如果不放棄對自由的偏見，中國又要化身成為跳腳的芭蕾舞男孩嗎？他並稱，中國建議應為全球抗疫鬥爭做點有益的事，「這太難了，我們只會繼續維持自由」。

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中國駐雪梨總領事館22日在官網發表聲明，痛批澳洲《每日電訊報》竄改中國國徽圖案，惡意把新冠病毒與中國牽連，「這一做法嚴重傷害中國人民感情，中國駐悉尼總領館對此表示強烈譴責和堅決反對」。（圖擷取自中國駐雪梨總領事館網站）

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