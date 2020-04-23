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    疫情燒不停 中國專家：2022年前武肺不會停止

    中國專家指出，武漢肺炎疫情在未來1到2年不會停止。（法新社檔案照）

    中國專家指出，武漢肺炎疫情在未來1到2年不會停止。（法新社檔案照）

    2020-04-23 20:50:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒全球，總確診人數逼近300萬大關，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮今（23日）表示，疫情不會在2022年前停止，未來將成為與人類常態共存的常態疾病。

    根據《中國新聞網》報導，張伯禮今年1月27日前往中國疫情重災區武漢市，在定點醫院、方艙醫院與各社區診治病患，同時調查疫情，研究、擬定中醫治療處方，並在2月12日率領中醫團隊進駐江夏中醫方艙醫院，該院在3月10日受命關閉，張於4月17日回到天津。

    張伯禮今日接受指出，此次爆發的武漢肺炎很難如同2003年的嚴重呼吸道症候群（SARS）嘎然停止，依照現在全球疫情蔓延狀況判斷，在今年秋天、冬天之際將爆發第2波疫情，整體疫情會延續到2021年、2022年，沒辦法被就此打住。

    張伯禮預計，目前世界各國正在研發的疫苗1到2年內會上市，在廣泛接種之後可以漸進控制武漢肺炎疫情，等到大部分的人都產生抗體，這種疾病就會變成與人類共存、常態性的疾病。

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