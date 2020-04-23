美國務卿再批中共 未及時向世衛通報疫情

2020-04-23 01:19:02

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天表示，美國堅信中國共產黨未及時向世界衛生組織通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。

路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）今天提及世界衛生組織（WHO）2007年實施的規定，表示：「我們堅信中國共產黨並未及時向世衛組織通報這波新型冠狀病毒疫情。」

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蓬佩奧在國務院記者會上並指控北京拖延1個月未通報病毒能夠人傳人，直到中國境內每一省分皆傳病例才通報。

蓬佩奧還說，雖然北京之後向世衛通報，仍「未分享手中所有資訊，而是掩蓋這種疾病的危險程度」。

美國總統川普政府持續批評中國的疫情處理方式。這波疫情去年底在中國武漢爆發後，如今已演變成全球大流行，據路透社統計，至今已有將近18萬人染疫死亡，光是美國就有逾4萬5000人不治。

中國則否認處理疫情不當的指控，表示中方因應這次疫情傳播向來公開透明。

另一方面，蓬佩奧也再度抨擊世衛組織，指世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）面對成員國未遵守規定，未盡己所能「公開」消息。

川普上週已暫時停止提供資金給世衛，並指控世衛宣傳中國對這波疫情的「假消息」。世衛官員則否認「以中國為中心」，並指現在不是刪減金援的時候。

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