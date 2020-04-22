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    外送員依「備註欄」替女顧客愛的告白！男友神回應笑翻網友

    近日，有名男外送員被女顧客要求送達時對她的男友說出「我愛你」，這名外送員不但照做，還全程錄影，沒想到，女顧客男友聽完後的回應竟「出人意料」，網友不僅全笑翻，更直呼2人實在太可愛。（翻攝M.N推特）

    近日，有名男外送員被女顧客要求送達時對她的男友說出「我愛你」，這名外送員不但照做，還全程錄影，沒想到，女顧客男友聽完後的回應竟「出人意料」，網友不僅全笑翻，更直呼2人實在太可愛。（翻攝M.N推特）

    2020-04-23 00:08:16

    〔即時新聞／綜合報導〕近年各大外送平台崛起，除了祭出各種優惠，也特別設置備註欄，為消費者提供簡單的「客製化服務」。近日，有名男外送員被女顧客要求送達時對她的男友說出「我愛你」，這名外送員不但照做，還全程錄影，沒想到，女顧客男友聽完後的回應竟「出人意料」，網友不僅全笑翻，更直呼2人實在太可愛。

    有名暱稱「M.N」的網友20日在推特PO文，「我是名外送員，今天收到顧客的特別要求，『向她的男友說我愛你』，可以啦，女朋友開心、男朋友開心、大家都開心，我照做啦」。

    原來，一名女顧客潔絲（Jayce）點餐時在備註欄寫上，「麻煩給伊凡（Ivan）餐具，然後替我跟他說我愛他，嘻嘻」，而他不但照做，還將整個過程錄下來。

    從「M.N」附上的影片可以看到，伊凡出來取餐時，他便依照潔絲的要求對他說出，「我愛你，嘻嘻」，而伊凡突然被「告白」後，先是笑了笑，接著竟回應，「嗯…我也愛你」，2人可愛的互動笑翻網友、瞬間引起熱議。

    網友紛紛留言表示，「笑到停不下來...」「那個『嘻嘻』太經典」、「超棒的外送服務」、「太甜蜜了哈哈」、「男友的反應太可愛啦」，還有網友笑稱，「幸好她沒有要你給他一個吻」。

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