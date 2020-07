外送員依「備註欄」替女顧客愛的告白！男友神回應笑翻網友

2020-04-23 00:08:16

〔即時新聞/綜合報導〕近年各大外送平台崛起,除了祭出各種優惠,也特別設置備註欄,為消費者提供簡單的「客製化服務」。近日,有名男外送員被女顧客要求送達時對她的男友說出「我愛你」,這名外送員不但照做,還全程錄影,沒想到,女顧客男友聽完後的回應竟「出人意料」,網友不僅全笑翻,更直呼2人實在太可愛。

有名暱稱「M.N」的網友20日在推特PO文,「我是名外送員,今天收到顧客的特別要求,『向她的男友說我愛你』,可以啦,女朋友開心、男朋友開心、大家都開心,我照做啦」。

原來,一名女顧客潔絲(Jayce)點餐時在備註欄寫上,「麻煩給伊凡(Ivan)餐具,然後替我跟他說我愛他,嘻嘻」,而他不但照做,還將整個過程錄下來。

從「M.N」附上的影片可以看到,伊凡出來取餐時,他便依照潔絲的要求對他說出,「我愛你,嘻嘻」,而伊凡突然被「告白」後,先是笑了笑,接著竟回應,「嗯…我也愛你」,2人可愛的互動笑翻網友、瞬間引起熱議。

網友紛紛留言表示,「笑到停不下來...」「那個『嘻嘻』太經典」、「超棒的外送服務」、「太甜蜜了哈哈」、「男友的反應太可愛啦」,還有網友笑稱,「幸好她沒有要你給他一個吻」。

Working as a Deliveroo rider and i got a special request from a customer to say ‘i love you’ to her bf. Okay la, gf happy, bf happy. Everyone’s happy. You request, i do for you la #Deliveroo #EssentialWorkers pic.twitter.com/mmvxsOBLSU