武漢肺炎》日本出現「MIT」口罩？ 來自中國還無防疫效果…
〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎疫情仍未平息，許多日本民眾都在搶購為數不多的口罩，然而，有網友發現，市面上出現號稱「Made in Taiwan」實際上卻是中國製的口罩，而且這些口罩並非醫療等級，無法達到防疫效果，提醒民眾小心受騙。
近期陸續有旅日台人、網友發現，日本出現許多印有MIT鋼印以及號稱來自台灣的口罩，但這些口罩不僅產地標示為中國，附上的檢驗證書也是由中國核發，再加上台灣6月底前都明令禁止口罩出口，目前送到日本的口罩都屬於「捐贈」，僅供一線醫護人員使用，這些口罩明顯並非來自台灣。
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此外，因這些「中國製口罩」並非醫療用口罩不具有防疫效果，只能阻擋花粉與灰塵，所以希望大家能幫忙轉發消息，避免有人因此受騙。
【拡散希望】— Sìng-Hong N̂g （@shengfenghuang） April 20, 2020
日本の皆さん、もし”Made In Taiwan"のマークをつけるマスクを見つけたったら絶対に買わないてください！中国から何の認証もないの偽物です！
現時点、台湾製のマスクは全て寄付品です、６月末まで輸出制限があって、自由に販売できません。
偽物を買わないで使用しないでください！ pic.twitter.com/a4eP4b5tfi
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