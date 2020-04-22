武漢肺炎》日本出現「MIT」口罩？ 來自中國還無防疫效果…

近期陸續有旅日台人、網友發現，日本出現許多印有MIT鋼印以及號稱來自台灣的口罩，但這些口罩實際上卻是中國製。圖為MIT口罩示意圖。（中央社）

2020-04-22 22:55:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎疫情仍未平息，許多日本民眾都在搶購為數不多的口罩，然而，有網友發現，市面上出現號稱「Made in Taiwan」實際上卻是中國製的口罩，而且這些口罩並非醫療等級，無法達到防疫效果，提醒民眾小心受騙。

近期陸續有旅日台人、網友發現，日本出現許多印有MIT鋼印以及號稱來自台灣的口罩，但這些口罩不僅產地標示為中國，附上的檢驗證書也是由中國核發，再加上台灣6月底前都明令禁止口罩出口，目前送到日本的口罩都屬於「捐贈」，僅供一線醫護人員使用，這些口罩明顯並非來自台灣。

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此外，因這些「中國製口罩」並非醫療用口罩不具有防疫效果，只能阻擋花粉與灰塵，所以希望大家能幫忙轉發消息，避免有人因此受騙。

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