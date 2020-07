軍情動態》俄多架軍機飛向美軍艦 比利時驃悍F-16插隊攔截

2020-04-22 20:33:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國唐納德·庫克號驅逐艦(USS Donald Cook DDG-75)部署波羅的海,本月17日俄國軍機隊伍前往演習,比利時緊急派出F-16戰機升空攔截,飛行員直接飛入俄軍隊伍,過程相當驚險。

根據《經濟內幕》報導,17日上午,比利時F-16戰機在波羅的海地區例行巡邏演練,攔截2架俄羅斯空軍戰機,它們當時正飛越立陶宛海岸附近的美國唐納德·庫克號驅逐艦,該軍艦從4月11日被部署到波羅的海維護地區穩定,並提高大西洋地區的反潛作戰能力。

比利時空軍司令部聲明指出,比利時的F-16戰機進行了專業的攔截動作,並迅速離開現場,表明北約已準備就緒,保持警戒狀態並準備應對任何潛在威脅。比利時空軍也在YouTube、推特公布當時現場影片,可見雙方戰機均有掛彈,場面相當緊張。

比利時空軍提到,4月17日在波羅的海執行北約組織「空中警戒任務」時,也偵獲蘇-24、蘇-27、圖-134、安-16等多架俄國戰機在當地演習。

@NATO #AlliedAirCommand released video footage of the @BeAirForce interception of a group of Russian Federation Air Force fighters above the Baltic Sea on April 17th. Find out more on #AIRCOM's facebook https://t.co/SuPxlkVNkc or on youtube https://t.co/oS1jtSruCw. #WeAreNATO pic.twitter.com/Rh3VZubRMv