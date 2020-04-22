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    軍情動態》俄多架軍機飛向美軍艦 比利時驃悍F-16插隊攔截

    2020-04-22 20:33:09
    比利時F-16戰機17日執行例行巡邏，攔截俄國軍機。（圖取自北約組織YouTube）

    比利時F-16戰機17日執行例行巡邏，攔截俄國軍機。（圖取自北約組織YouTube）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國唐納德·庫克號驅逐艦（USS Donald Cook DDG-75）部署波羅的海，本月17日俄國軍機隊伍前往演習，比利時緊急派出F-16戰機升空攔截，飛行員直接飛入俄軍隊伍，過程相當驚險。

    比利時F-16飛行員拍下的俄國戰機有掛彈，F-16本身也掛有飛彈。（圖取自比利時空軍推特）

    比利時F-16飛行員拍下的俄國戰機有掛彈，F-16本身也掛有飛彈。（圖取自比利時空軍推特）

    根據《經濟內幕》報導，17日上午，比利時F-16戰機在波羅的海地區例行巡邏演練，攔截2架俄羅斯空軍戰機，它們當時正飛越立陶宛海岸附近的美國唐納德·庫克號驅逐艦，該軍艦從4月11日被部署到波羅的海維護地區穩定，並提高大西洋地區的反潛作戰能力。

    比利時空軍17日偵獲1架俄國安-26軍機。（圖取自比利時空軍推特）

    比利時空軍17日偵獲1架俄國安-26軍機。（圖取自比利時空軍推特）

    比利時空軍司令部聲明指出，比利時的F-16戰機進行了專業的攔截動作，並迅速離開現場，表明北約已準備就緒，保持警戒狀態並準備應對任何潛在威脅。比利時空軍也在YouTube、推特公布當時現場影片，可見雙方戰機均有掛彈，場面相當緊張。

    俄國圖-134軍機17日飛到波羅的海上空，被比利時空軍攔截。（圖取自比利時空軍推特）

    俄國圖-134軍機17日飛到波羅的海上空，被比利時空軍攔截。（圖取自比利時空軍推特）

    比利時空軍提到，4月17日在波羅的海執行北約組織「空中警戒任務」時，也偵獲蘇-24、蘇-27、圖-134、安-16等多架俄國戰機在當地演習。

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