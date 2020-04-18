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禁足在家情趣玩具熱賣 阿根廷宣導「自慰後須洗手」

阿根廷衛生部醫生何塞（Jose Barletta）透過電視直播呼籲民眾，不論是發生性關係、自慰或虛擬性交後，都須洗手。圖為情趣用品示意圖。（路透）

阿根廷衛生部醫生何塞（Jose Barletta）透過電視直播呼籲民眾，不論是發生性關係、自慰或虛擬性交後，都須洗手。圖為情趣用品示意圖。（路透）

2020-04-18 22:57:48

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷針對武漢肺炎（COVID-19）疫情，擬定一系列隔離措施，規定民眾須待在家中，而情趣玩具的銷售在此段期間大幅增長，阿根廷官員和衛生部因此透過網路和電視直播教導民眾性行為防疫。

《路透》報導，一名阿根廷官員在全國強制封鎖期間，針對手淫愛好者進行網路直播性教育；衛生部醫生何塞（Jose Barletta）則透過電視呼籲民眾，「進行性行為或自慰後，都需要清洗雙手。」他強調，發生性關係、自慰或虛擬性交（透過電話或網路）後洗手，比任何時候都重要。

阿根廷的封鎖行動始於3月20日，至少持續至本月26日，該國迄今有2669例武漢肺炎確診，其中122人病故。在偏高的確診人數下，原先身為「南美洲第一個以強硬措施暫緩疫情擴散而被廣為讚揚」的阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez），也開始遭受質疑防疫不力。

費南德茲昨（17）被問及衛生部對民眾提供「性與衛生」的相關指導，他說：「如果這是衛生部說的，那你就應該聽。」

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