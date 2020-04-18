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    武漢肺炎》英國建議防護衣重複使用 醫生轟：政府失職

    英國政府於昨（17）日發布新版醫院指南，建議可重複使用醫治武漢肺炎患者的防護衣。圖為英國醫護人員示意圖。（美聯社）

    英國政府於昨（17）日發布新版醫院指南，建議可重複使用醫治武漢肺炎患者的防護衣。圖為英國醫護人員示意圖。（美聯社）

    2020-04-18 21:03:49

    〔即時新聞／綜合報導〕英國正面臨武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發的高峰期，迄今已有1萬4000多人死亡，高居全球前五。由於防護裝備（PPE）極度短缺，政府昨（17）日發布新版指南，建議可重複使用醫治武漢肺炎患者的防護衣，對此，醫生和相關衛生工作者今（18日）提出批評。

    《路透》報導，英國給各醫院的新指南中提到，醫護人員在面臨防護衣不足時可以重複使用隔離衣或以具相同作用的服裝代替，例如長袖實驗室外袍、長袖病人袍、一次性塑膠圍裙等。

    英國醫學會（British Medical Association）顧問委員會主席哈伍德（Rob Harwood）指出，這個指南是更進一步的證據，「證明了因為政府的失職，醫護人員繼續陷入嚴峻的局勢。」

    英國衛生部發言人說，新的指南只是確保醫護工作人員知道，若確實出現防護衣短缺的狀況該如何最大程度地降低風險，他強調：「新規則符合國際標準。」而哈伍德認為，若建議醫護人員要重複使用防護設備，「那麼必須由科學和最好的證據來證明，而非可得性。」並且絕不能損害對相關工作人員的保護。

    英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）昨天對國會議員坦承，英國「極缺防護衣」，但已有5萬5000多套正在運送途中，會在週末抵達。英國國民保健署（NHS）供應商組織（NHS Providers）執行長柯德瑞（Saffron Cordery）說，一些供應商的所有合格防護衣這週就會斷貨。

    柯德瑞補充：「中國是目前唯一可以馬上獲得防護衣的來源。」代表國際間勢必會有一場爭奪戰。此外，來自中國的防護用品也有一些問題，例如，標示「防護衣」的貨箱，裡面卻裝著口罩。

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