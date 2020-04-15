香港《基本法》第23條復活？ 中聯辦主任促港完成國安立法

香港中聯辦主任駱惠寧。（法新社）

2020-04-15 16:46:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港去年爆發反送中運動，讓北京和親中勢力灰頭土臉。今日是中國「全民國家安全教育日」，香港中聯辦主任駱惠寧表示，香港在維護國家安全制度上不夠完善，不少人觀念相當薄弱，頓促香港應盡快制定國家安全的法律。駱惠寧的一席話是否在向香港施壓擱置許久的《基本法》第23條，耐人尋味。

綜合港媒報導，為因應武漢肺炎疫情，全民國家安全教育日活動採線上舉辦，駱惠寧用影片發表談話，指出近年外部勢力對香港事務「深度干預」，相信所有「愛國愛港」的人都認同，香港應盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不能讓香港成為國家安全的風險口。」

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駱惠寧痛批，去年6月以來持續發生的「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，令香港法治和安定繁榮受到打擊，嚴重挑戰一國兩制的底線，「違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿；侵蝕法治的『蟻穴』得不到清除，摧毀的將是國家安全的『大壩』，損害的將是全體香港市民的福祉。」任何對法治根本的行為，香港社會應當要「零容忍」。

駱惠寧強調，中國政府維護國家主權、貫徹一國兩制的決心不變，反對任何外部勢力干涉香港事務。

基本法委員會副主任譚惠珠則表示，因應近年出現的佔中運動、反送中等各種「危害國家安全的行為」，香港社會應該支持港府完成《基本法》第23條立法。

香港在2002年試圖推動《基本法》第23條，為叛國罪、反國家分裂、煽動顛覆國家政權等罪立下憲法基礎，但引發港人巨大的反彈，逾50萬市民走上街頭，使第23條一直擱置至今。

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