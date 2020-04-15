99歲二戰老兵為謝英醫護 挑戰扶助行器走花園百遍募得1.5億

英國1名99歲二戰老兵因曾受惠國民健康服務（NHS）醫療人員協助治病，主動發起募款防疫，並挑戰月底百歲大壽前，以助行器走長25公尺的花園100次。（路透）

2020-04-15 14:23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情在英國造成逾9.4萬人確診、1.2萬人死亡，英國首相強森也曾染疫住進加護病房，不過日前已康復出院。99歲二戰老兵摩爾（Tom Moore）因曾受惠國民健康服務（NHS）醫療人員協助治療癌症、髖部骨折，主動發起募款防疫，並挑戰月底百歲大壽前，扶著助行器走長25公尺的花園100次。消息曝光後，大批捐款紛紛湧入，目前累計破420萬英鎊（約新台幣1億5千萬元），且金額持續增加中。

綜合外媒報導，募款網頁於上週成立，原本目標金額為1000英鎊（約新台幣3.7萬元），但至今已超過20萬名支持者相挺。先前募款金額突破百萬大關時，摩爾驚呼「幾乎令人難以置信」，並指這些錢是為了那些勇敢的醫護而籌，很值得，也希望能給回饋更多。

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報導指出，這筆錢會用在醫療人員福利上，提供休息療養的空間、電子設備，讓患者能與親人保持聯繫，並與社區團體合作，讓患者出院時，可以獲得其他支援。

報導提到，摩爾入伍前曾接受過土木工程培訓，後於印度服役。他表示，自己每天都要完成幾圈，「最終我會達成100遍的目標」，之後應該也會繼續做更多，呼籲大家一同前進，相信情況會漸入佳境並克服眼前難題。

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