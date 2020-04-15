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    譚德塞完了！ 川普宣布暫停金援WHO

    美國總統川普14日宣布，他已指示政府暫時中止對世界衛生組織（WHO）提供資金。（美聯社）

    美國總統川普14日宣布，他已指示政府暫時中止對世界衛生組織（WHO）提供資金。（美聯社）

    2020-04-15 06:53:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日宣布，他已指示政府暫時中止對世界衛生組織（WHO）提供資金。川普說，世衛組織沒有履行其基本職責，必須追究責任，該組織還發表對中國錯誤的資訊，導致無數人因此錯誤決定而喪生。

    綜合媒體報導，川普14日在疫情記者會上表示，世衛組織如果在調查中國方面的消息做得更完善，疫情本來可以得到遏制，並且可以挽救更多生命。川普說，世衛組織沒有及時分享疫情資訊，沒有提供及時的防疫政策建議，沒有及時宣布「全球大流行」，「在這麼長時間後，是時候讓他們為此負責了。」

    川普指出，美國在疫情初期就對中國實施旅遊禁令，但世衛組織卻反對美國的決定，讓其他遵從世衛組織的國家繼續對中國開放邊境，導致疫情迅速蔓延全球，這是最大的悲劇，錯失提早控制疫情的機會。美國每年向世衛組織提供約4億至5億美元的金援，但中國只有支付美國的10分之1，即為每年4000萬美元。

    不過，川普強調，美國將會繼續與世衛組織合作，推動有意義的改革。

    世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日在記者會上表示，美國是世衛最大的貢獻國，2017年起，他多此與美國總統川普會面，譚德塞說，他希望美國繼續向世衛組織提供資金，並稱「我們之間的關係非常好，希望這種關係能持續下去」。

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