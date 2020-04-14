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    武漢肺炎》花店關門防疫 俄羅斯每天銷毀上百萬朵玫瑰

    武漢肺炎疫情衝擊全球，俄羅斯近期疫情爆發，花卉業者歇業防疫，花農每日被迫銷毀上百萬朵玫瑰，損失慘重。（路透）

    武漢肺炎疫情衝擊全球，俄羅斯近期疫情爆發，花卉業者歇業防疫，花農每日被迫銷毀上百萬朵玫瑰，損失慘重。（路透）

    2020-04-14 20:28:45

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，俄羅斯近期疫情爆發，非販售民生必需品的商家皆配合政府防疫歇業，花卉業者亦受重創，俄羅斯花農每日被迫銷毀上百萬朵玫瑰，損失慘重。

    《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎肆虐歐亞，俄羅斯近期疫情大爆發，短時間內暴增至逾2萬例確診，多數非販售民生必需品的商家，皆配合政府防疫政策歇業，包括俄羅斯民眾熱愛的花店亦必須關門。

    報導指出，因為花卉需求量大減，俄羅斯花農每日被迫銷毀上百萬朵玫瑰，除損失慘重外更心疼不已。在此之前，熱愛玫瑰的俄羅斯甚至有24小時營業的花店，花農每年產出約3億朵玫瑰，光歇業1個月就必須銷毀其中10至12%產量。

    對此，於2008年創辦「玫瑰仙子」（Rose Fairy）公司的德艾登（Florence Gervais d'Alden）痛心表示，她最終可能得開除一些員工，才能勉強保持公司營運。她說：「更可怕的是，這是一個惡性循環。我自己是已經做好破產的準備，我不確定我們能不能存活下去。」

    據悉，疫情初期相對穩定的俄羅斯，近日病例數開始急遽上升，迄今已傳出逾2萬人確診、170人死亡。

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