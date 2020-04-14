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希臘拘留所衛生條件差恐爆疫情 人權團體籲釋放難民兒童

希臘拘留所衛生條件差，人權觀察呼籲當局釋放無人陪伴的兒童。（法新社資料照）

希臘拘留所衛生條件差，人權觀察呼籲當局釋放無人陪伴的兒童。（法新社資料照）

2020-04-14 15:17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情在全球持續延燒，國際組織人權觀察（Human Rights Watch）今（14）日發起運動，要求希臘政府，將拘留室、拘留中心內無人陪伴的難民兒童釋放，以減少武漢肺炎傳染的風險。

綜合外媒報導，希臘當局會將無父母、親戚陪伴的難民兒童關押在拘留所中。人權觀察今（14）日發起「#釋放兒童」（#FreeTheKids）活動，要求希臘政府結束侵犯人權的行為。人權觀察喊話，要求希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）釋放被安置在拘留室、拘留中心數百名無人陪伴的難民兒童，並呼籲當局將未成年的移民者轉移至安全、友善兒童的環境。

人權觀察希臘研究員柯賽（Eva Cossé）表示，將兒童關押在骯髒的拘留室內是錯誤，並指出目前疫情蔓延，此舉恐導致兒童暴露在感染武漢肺炎的風險之中。柯賽表示，希臘政府有義務結束這種虐待行為，並確保弱勢兒童得到應有的照顧和保護。

根據希臘國家社會團結中心（National Center for Social Solidarity）統計，截至3月31日，有331名未成年者在警方拘留室中，等待被送往庇護所，此數據和1月份的180人相比，大幅上升。

據報導，監獄、移民拘留中心等封閉式機構在傳染性疾病爆發時，都屬於高風險區域。這些機構在正常情況下，亦難以提供足夠的醫療服務。拘留所通常收容大量人潮，共用衛浴，且衛生條件差，導致相關類型機構無法採取措施預防武漢肺炎疫情。

據希臘法規，應將無人陪伴的兒童轉移至安全的住所中，但希臘長期缺乏相關收容空間。希臘當局則表示，將無人陪伴的兒童拘留是一項保護性監護制度，符合兒童的最大利益。

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