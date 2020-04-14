疫情帶動外送商機 美國消費者告4外送平台額外收費涉及壟斷

美國Uber Eats及其他3間外送平台被3名消費者指控涉及商業壟斷。（路透）

2020-04-14 12:15:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒帶動「宅」經濟，其中美食外送服務更為不少人解決用餐問題；然而，美國Uber Eats及其他3間外送平台卻挨告，理由是這些平台利用其優勢，在疫情爆發前與疫情大流行期間，趁機向消費者索取更高的服務費用，涉及商業壟斷。

《路透》報導，3名紐約消費者在曼哈頓聯邦法院對Uber Eats、GrubHub、DoorDash和Postmates等4間外送平台提出集體訴訟，指控這些平台要求餐廳向內用及外送顧客收取相同價格，卻又同時索取額外10%到40%的「過高」費用來處理外送訂單。

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原告認為，這些平台違反了美國的「反托拉斯法」，並強調外送平台此舉將使得餐廳方面臨「魔鬼的選擇」，餐廳可能得向內用消費者收取更高的費用，來維持提供外送平台服務。原告在訴狀中指出，「在被告（外送平台）使『與家人共享美好晚餐時刻』成為不可能前，原告將代表所有美國人提出救濟要求」。

原告要求，被告應需對自2016年4月14日起在美國餐廳用餐及使用外送服務的顧客，提供3倍的損害賠償，且需包括額外收取的費用。

對此，Grubhub Inc（GRUB.N）和Uber（UBER.N）拒絕給予評論，DoorDash和Postmates則未予回覆。

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