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武漢肺炎》實話不能說？川普轉推文要「Fire」36年頂尖防疫專家

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（圖中左）坦承疫情初期及早鎖國可以拯救更多性命，對此，總統川普（圖中右）疑似不滿該發言，在推特上轉貼由共和黨前候選人所發的「#火掉佛奇」推文。（資料照，路透）

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（圖中左）坦承疫情初期及早鎖國可以拯救更多性命，對此，總統川普（圖中右）疑似不滿該發言，在推特上轉貼由共和黨前候選人所發的「#火掉佛奇」推文。（資料照，路透）

2020-04-13 23:55:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創北美，美國頂尖傳染病學專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）日前受訪時坦承若當初及早鎖國可以拯救更多性命，對此，美國總統川普疑似不滿該發言，在個人推特上轉貼由另一名共和黨員所發起的「#火掉佛奇」（#FireFauci）推文。

《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎重創歐美，美國迄今已傳逾55萬例確診、2萬人死亡。對此，美國頂尖傳染病學專家、擔任國家過敏與傳染病研究員（NIAID）主任長達36年的佛奇，日前接受《CNN》訪問時坦承，若當初美國及早鎖國，就可以拯救更多性命。

佛奇表示：「顯然如果我們有個更好的（防疫）起頭會比較順利，但並不能說如今的疫情肇因於這單一條件，實際原因是錯綜複雜的。」

報導指出，原本立場就和川普多有矛盾的佛奇，因為這番言論又引來更多極右派的批評和辱罵，今（13）日川普本人甚至在推特上轉貼其他前共和黨候選人所發起的「#火掉佛奇」的貼文，令外界認為這是川普對佛奇完全失去耐心，準備要開除他的訊號。

據悉，現年79歲的佛奇已領導美國國家傳染病機構長達36年，期間歷經多次政黨輪替，2008年他甚至曾獲共和黨前總統小布希（George W. Bush）頒發國家級「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）；部分美國民調顯示，比起川普，美國民眾更信賴佛奇所主導的防疫措施。

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