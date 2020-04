武漢肺炎》實話不能說？川普轉推文要「Fire」36年頂尖防疫專家

2020-04-13 23:55:33

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(COVID-19)重創北美,美國頂尖傳染病學專家、國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)日前受訪時坦承若當初及早鎖國可以拯救更多性命,對此,美國總統川普疑似不滿該發言,在個人推特上轉貼由另一名共和黨員所發起的「#火掉佛奇」(#FireFauci)推文。

據《路透》報導,爆發自中國的武漢肺炎重創歐美,美國迄今已傳逾55萬例確診、2萬人死亡。對此,美國頂尖傳染病學專家、擔任國家過敏與傳染病研究員(NIAID)主任長達36年的佛奇,日前接受《CNN》訪問時坦承,若當初美國及早鎖國,就可以拯救更多性命。

佛奇表示:「顯然如果我們有個更好的(防疫)起頭會比較順利,但並不能說如今的疫情肇因於這單一條件,實際原因是錯綜複雜的。」

報導指出,原本立場就和川普多有矛盾的佛奇,因為這番言論又引來更多極右派的批評和辱罵,今(13)日川普本人甚至在推特上轉貼其他前共和黨候選人所發起的「#火掉佛奇」的貼文,令外界認為這是川普對佛奇完全失去耐心,準備要開除他的訊號。

據悉,現年79歲的佛奇已領導美國國家傳染病機構長達36年,期間歷經多次政黨輪替,2008年他甚至曾獲共和黨前總統小布希(George W. Bush)頒發國家級「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom);部分美國民調顯示,比起川普,美國民眾更信賴佛奇所主導的防疫措施。

