武漢肺炎》「最後的晚餐」剩耶穌 烏克蘭拿古典名畫宣導防疫

烏克蘭廣告公司聯合政府，推出一系列名畫防疫廣告，其中，達文西《最後的晚餐》被修成僅剩耶穌一人。（圖擷取自Looma網站）

2020-04-13 22:56:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，烏克蘭政府近期推出一系列結合9幅「古典名畫」的創意防疫廣告。例如，在達文西《最後的晚餐》的畫作中，所有門徒都消失了，僅剩戴口罩的耶穌，藉此呼籲人們待在家裡，保持社交距離。

烏克蘭廣告公司「Looma」在網站提到，在武漢肺炎全球大流行期間，許多人仍忽略防疫意識，因此近期和烏克蘭文化及資訊政策部聯合發起「隔離藝術」（Art of Quarantine）活動，讓古典名畫呈現出新面貌，並教導大眾如何防疫、保持安全。

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畫作中，除了《最後的晚餐》外，還有米開朗基羅《創造亞當》，被修圖成上帝遞給亞當乾洗手；雷頓《奧斐斯與尤莉迪絲》中，奧斐斯戴起口罩，要求在公眾場所保持社交距離；薩索費拉托《禱告的聖母》中，則讓聖母戴一次性手套，表示如此一來可避免接觸受感染的物體表面。

此外，其他使用的作品還有馬格利特《人子》、大衛《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》、拉斐爾《穿紅衣的年輕男子》、達文西《抱銀貂的女子》以及韋斯特《沃雷爾太太如希伯》。

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左圖為韋斯特《沃雷爾太太如希伯》；右圖為大衛《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》。（圖擷取自Looma網站）

左圖為雷頓《奧斐斯與尤莉迪絲》；右圖為薩索費拉托《禱告的聖母》。（圖擷取自Looma網站）

左圖為拉斐爾《穿紅衣的年輕男子》；右圖為馬格利特《人子》。（圖擷取自Looma網站）

左圖為米開朗基羅《創造亞當》；右圖為達文西《抱銀貂的女子》。（圖擷取自Looma網站）

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