武漢肺炎》確診患者也能投票！ 南韓國會選舉開跑

韓國國會大選今（10日）、明（11日）兩天展開提前投票，總統文在寅攜夫人一同投票。事實上，南韓當局為了在疫情中讓投票順利，特別做了各項防疫準備，除了讓一般民眾安心之外，確診患者也能投下神聖的一票。（美聯社）

2020-04-10 14:48:27

〔即時新聞／綜合報導〕韓國國會大選的正式投票日訂在4月15日，為了分流人潮在今（10日）、明（11日）兩天特別展開「提前投票」，雖然南韓目前國內的武漢肺炎疫情趨緩，但依舊不能小覷，當局特別做了各項防疫準備，除了讓一般民眾安心之外，確診患者也能投下神聖的一票。

據《路透》報導，在提前選舉當中，南韓境內約設有3500個投票所，各疫區的治療中心則一共設置了8個，讓3000多名住院接受治療的患者和900餘名醫護直接在院內就可以投票。

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各處投票所在昨天（9日）已進行了全面消毒，所有選民進入時必須戴口罩，用消毒液清潔手部並戴上塑膠手套，選委會人員也會在入口測量體溫，任何高於攝氏37.5度的人並不會失去投票權，只是會被帶到專門的投票處與一般民眾隔開。

韓國總統文在寅已於青瓦台附近的投票所完成投票，而目前政府仍在規劃如何讓4.65萬名被隔離的民眾投票。南韓衛生部副部長金剛立表示，所有人都應該保有選舉權，因此現在的問題在於該怎麼樣讓這些人投票並降低其中的感染風險。有消息指出，韓國當局希望在4月15日下午6時全民投票結束後，讓這些隔離者進行投票。

韓國國會議員候選人4月初展開競選時，在各種場合裡都戴上口罩並用擊拳代替握手，同時也避免舉行各種大型集會。

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文在寅排隊時戴著口罩維持社交距離，同時也戴上手套。（美聯社）

民眾在投票所外依據社交距離排隊。（歐新社）

入內投票前必須消毒手部。（歐新社）

消毒後投票民眾需戴上一次性拋棄手套。（歐新社）

投票圈選處。（歐新社）

所有投票所在昨天（9日）都經過了消毒。（歐新社）

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