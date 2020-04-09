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武漢肺炎》戰「疫」嬰兒潮？全球封鎖 數百萬女性失去避孕自由

武漢肺炎衝擊全球，非洲高達18個國家已下令全國封鎖，加上世界各國政府專注於防疫，減少家庭計劃部門的服務，以及相關醫療保健物資的短缺，令各國數以百萬計的女性皆失去了避孕的自由。（美聯社）

武漢肺炎衝擊全球，非洲高達18個國家已下令全國封鎖，加上世界各國政府專注於防疫，減少家庭計劃部門的服務，以及相關醫療保健物資的短缺，令各國數以百萬計的女性皆失去了避孕的自由。（美聯社）

2020-04-09 22:47:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）衝擊全球，光非洲就有高達18個國家已下令全國封鎖，加上各國政府專注於防疫，減少家庭計劃部門的服務，以及相關醫療保健物資的短缺，這令非、亞洲和各地數以百萬計的女性皆失去了避孕的自由。

《美聯社》報導，爆發自中國的武漢肺炎疫情持續延燒，光非洲大陸即有18個國家下令全國封鎖防疫，夫妻被迫足不出戶，加上政府家庭計劃部門暫時停擺、小型診所歇業，且避孕藥及保險套等物資遠遠不足，全球有數以百萬計的女性失去了避孕的自由，最終只能選擇危險且傷身的墮胎方式。

對此，NGO瑪麗斯特普國際組織（Marie Stopes International）辛巴威負責人席貝魯（Abebe Shibru）表示，「在危急的時刻，女性還得『封鎖』她們的子宮，但這在鄉下不可能」。

據悉，該組織在全球37個國家提供避孕及安全墮胎服務，去年光在辛巴威，該組織就已為40萬女性提供家庭計畫服務，其中避免了5萬件危險墮胎的悲劇發生，但現在瑪麗斯特普的行動被迫暫停，能夠觸及的女性大減60%，即使是在勉強維持營運的診所，客戶數也降低近70%

據國際計畫生育聯合會（IPPF）統計，全球每5間小型診所就有1間因疫情影響而關閉，在南亞及非洲64國中，有高達5000所小型行動診所被迫關門，南美及歐洲也有上百間診所歇業。

報導指出，疫情不僅影響女性避孕自由，從巴基斯坦、德國到哥倫比亞，各國檢測愛滋病毒、性暴力驗傷的件數都大幅降低，相關避孕醫療資源也極度匱乏。對此，IPPF總監貝米荷（Alvaro Bermejo）希望向國際政府求援，他直言「這些醫療需求已是刻不容緩」。

瑪麗斯特普組織烏干達負責人塞基皮（Carole Sekimpi）預估，即使疫情過去，可能不只有一波嬰兒潮爆發，恐怕有更多女性因心急而尋求危險的墮胎方式，或擔心政府家庭計畫部門失靈而私自尋找方法拆除子宮內避孕器材。

最後，席貝魯指出：「現在什麼資源都被挪用去防範武漢肺炎的疫情，但等到疫情過後，（被忽視的）女性健康將會是另一場災難，除非現在我們改善些什麼。」

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