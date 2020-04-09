阿富汗釋100神學士囚犯 和平進程踏出第一步

阿富汗政府8日釋放100名反政府組織「神學士」囚犯。（路透）

2020-04-09 21:21:50

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗政府8日釋放100名反政府組織「神學士」（Taliban）囚犯，為雙方和平進程踏出第一步，盡管神學士中止了換囚談判，稱「無法接受」喀布爾零星釋放俘虜。

綜合外媒報導，阿富汗週三釋放了100名低風險的神學士囚犯，這些人發誓永不返回戰場，週四也將釋放同樣人數且具類似條件的叛亂分子。國安會發言人費瑟（Javed Faisal）表示，當局根據健康狀況、年齡和剩餘刑期，釋放這些囚犯，「這是我們為和平與遏制武漢肺炎（COVID-19）所做的努力」。

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神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，阿富汗政府的這一步仍然不夠，「我們在交換囚犯方面的立場非常明確」，「這不是我們程序的一部分，這對我們來說是不可接受的。」

神學士上週派出一組人到喀布爾與政府官員會面，討論全面交換戰俘，原本預計釋放5000名神學士，以換取1000名阿富汗安全部隊。但他們在週二放棄「徒勞的」會議，返回南部坎達哈的據點。

當被問到換囚談判似乎已破裂，政府為什麼仍釋放神學士囚犯，費瑟表示，「我們需要推動和平進程。」

美國與神學士在2月簽署的協議中，以美國為首的國際部隊將分階段撤出阿富汗，以換取神學士的安全保證。但和平取決於美方支持的阿富汗政府和神學士之間的談判，換囚是為在對話中建立雙方的信心。

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