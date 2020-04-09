武漢肺炎》台灣新增1例！ 全球確診153萬153例 死亡8萬9637例
首次上稿 07:43
更新時間 23:51
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣確診數380例，其中5例死亡，總計全球共153萬153例確診，8萬9637例死亡。
請繼續往下閱讀...
根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達81867例，死亡3335例；香港960例，死亡4例；澳門45例。
亞洲其他國家累計確診人數，台灣380例（死亡5例）、伊朗67286例（死亡4110例）、土耳其38226例（死亡812例）、南韓10423例（死亡204例）、以色列9404例（死亡73例）、印度5916例（死亡178例）、日本5691例（含鑽石公主號712例，死亡共116例）、巴基斯坦4322例（死亡63例）、馬來西亞4119例（死亡65例）、菲律賓3870例（死亡182例）、沙烏地阿拉伯3122例（死亡41例）、印尼2956例（死亡240例）、阿拉伯聯合大公國2659例（死亡12例）、泰國2423例（死亡32例）、卡達2210例（死亡6例）、新加坡1623例（死亡6例）、伊拉克1202例（死亡69例）、亞美尼亞921例（死亡10例）、科威特855例（死亡1例）、巴林823例（死亡5例）、亞塞拜然822例（死亡8例）、哈薩克759例（死亡7例）、黎巴嫩576例（死亡19例）、烏茲別克555例（死亡3例）、阿富汗444例（死亡14例）、阿曼419例（死亡2例）、約旦358例（死亡6例）、吉爾吉斯280例（死亡4例）、巴勒斯坦263例（死亡1例）、越南251例（死亡0例）、孟加拉218例（死亡20例）、喬治亞214例（死亡3例）、斯里蘭卡189例（死亡7例）、汶萊135例（死亡1例）、柬埔寨117例（死亡0例）、緬甸22例（死亡3例）、馬爾地夫19例（死亡2例）、敘利亞19例（死亡2例）、蒙古16例（死亡0例）、寮國15例（死亡0例）、尼泊爾9例（死亡0例）、不丹5例（死亡0例）、東帝汶1例（死亡0例）。
歐洲國家累計確診人數，西班牙152446例（死亡15238例）、義大利139422例（死亡17669例）、德國113615例（死亡2349例）、法國112950例（死亡10869例）、英國61474例（死亡7111例）、比利時24983例（死亡2523例）、瑞士23612例（死亡926例）、荷蘭21762例（死亡2396例）、葡萄牙13141例（死亡380例）、奧地利12981例（死亡273例）、俄羅斯8672例（死亡63例）、瑞典8419例（死亡687例）、愛爾蘭6074例（死亡235例）、挪威6086例（死亡101例）、丹麥5597例（死亡218例）、捷克5335例（死亡104例）、波蘭5205例（死亡159例）、羅馬尼亞4761例（死亡227例）、盧森堡3034例（死亡46例）、塞爾維亞2666例（死亡65例）、芬蘭2487例（死亡40例）、烏克蘭1892例（死亡57例）、希臘1884例（死亡83例）、冰島1616例（死亡6例）、克羅埃西亞1343例（死亡19例）、愛沙尼亞1185例（死亡24例）、摩爾多瓦1174例（死亡28例）、斯洛維尼亞1091例（死亡40例）、白俄羅斯1066例（死亡13例）、匈牙利980例（死亡66例）、立陶宛955例（死亡15例）、波士尼亞與赫塞哥維納839例（死亡35例）、斯洛伐克682例（死亡2例）、北馬其頓617例（死亡29例）、保加利亞611例（死亡24例）、拉脫維亞589例（死亡2例）、安道爾564例（死亡23例）、賽普勒斯526例（死亡9例）、阿爾巴尼亞400例（死亡22例）、馬爾他299例（死亡1例）、聖馬利諾308例（死亡34例）、蒙特內哥羅252例（死亡2例）、科索沃184例（死亡5例）、摩納哥81例（死亡1例）、列支敦斯登78例（死亡1例）、梵蒂岡8例（死亡0例）。
美洲國家累計確診人數，美國435780例（死亡14865例）、加拿大19438例（死亡436例）、巴西16195例（死亡822例）、智利5546例（死亡48例）、厄瓜多4450例（死亡242例）、秘魯4342例（死亡121例）、墨西哥3181例（死亡174例）、巴拿馬2528例（死亡63例）、多明尼加2111例（死亡108例）、哥倫比亞2054例（死亡55例）、阿根廷1795例（死亡65例）、哥斯大黎加502例（死亡3例）、古巴457例（死亡12例）、烏拉圭456例（死亡7例）、宏都拉斯343例（死亡23例）、玻利維亞264例（死亡18例）、委內瑞拉167例（死亡9例）、巴拉圭124例（死亡5例）、千里達及托巴哥107例（死亡8例）、薩爾瓦多103例（死亡5例）、瓜地馬拉87例（死亡3例）、巴貝多63例（死亡3例）、牙買加63例（死亡4例）、巴哈馬40例（死亡7例）、蓋亞那37例（死亡6例）、海地27例（死亡1例）、安地卡及巴布達19例（死亡2例）、多米尼克15例（死亡0例）、聖露西亞14例（死亡0例）、格瑞那達12例（死亡0例）、蘇利南10例（死亡1例）、聖克里斯多福及尼維斯11例（死亡0例）、郵輪尚丹號9例（死亡2例）、貝里斯8例（死亡1例）、聖文森及格瑞那丁8例（死亡0例）、尼加拉瓜6例（死亡1例）。
非洲國家累計確診人數，南非1845例（死亡18例）、阿爾及利亞1572例（死亡205例）、埃及1560例（死亡103例）、摩洛哥1275例（死亡93例）、喀麥隆730例（死亡10例）、突尼西亞628例（死亡24例）、布吉納法索414例（死亡23例）、象牙海岸384例（死亡3例）、尼日342例（死亡11例）、迦納313例（死亡6例）、模里西斯273例（死亡7例）、奈及利亞276例（死亡6例）、塞內加爾244例（死亡2例）、剛果民主共和國180例（死亡18例）、肯亞179例（死亡6例）、幾內亞164例（死亡0例）、吉布地135例（死亡0例）、盧安達110例（死亡0例）、馬達加斯加93例（死亡0例）、多哥78例（死亡3例）、剛果共和國60例（死亡5例）、馬利59例（死亡7例）、衣索比亞55例（死亡2例）、烏干達53例（死亡0例）、尚比亞39例（死亡1例）、加彭34例（死亡1例）、幾內亞比索33例（死亡0例）、厄利垂亞33例（死亡0例）、賴比瑞亞31例（死亡4例）、貝南26例（死亡1例）、坦尚尼亞25例（死亡1例）、利比亞21例（死亡1例）、安哥拉19例（死亡2例）、赤道幾內亞18例（死亡0例）、莫三比克17例（死亡0例）、納米比亞16例（死亡0例）、蘇丹14例（死亡2例）、史瓦帝尼12例（死亡0例）、索馬利亞12例（死亡1例）、塞席爾11例（死亡0例）、辛巴威11例（死亡3例）、中非共和國11例（死亡0例）、查德10例（死亡0例）、馬拉威8例（死亡1例）、維德角7例（死亡1例）、獅子山7例（死亡0例）、波札那6例（死亡1例）、茅利塔尼亞6例（死亡1例）、甘比亞4例（死亡1例）、聖多美普林西比4例（死亡0例）、西撒哈拉4例（死亡0例）、蒲隆地3例（死亡0例）、南蘇丹2例（死亡0例）。
大洋洲國家累計確診人數，澳洲6104例（死亡51例）、紐西蘭1239例（死亡1例）、斐濟15例（死亡0例）、巴布亞紐幾內亞2例（死亡0例）。
【04-09 18:44】武漢肺炎》西班牙暴增5756確診！累計逾15萬確診
西班牙官方今（9）日宣布，過去1天內該國新增確診數為5756例，新增死亡數為683死，該國境內武漢肺炎累計確診病例數上升至15萬2446例，共有1萬5238人喪生、5萬2165人治癒；西班牙是目前歐洲確診人數最多的國家。
【04-09 17:33】 href="https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3128547" target="_blank">武漢肺炎》東京再增181例確診 連2天創新高 【04-09 17:16】僅收治一般患者 美醫療艦「慈悲號」驚傳船員確診 【04-09 16:39】79歲教育部長確診！ 菲律賓第2位內閣首長染疫 【04-09 15:57】美航艦「羅斯福號」近300水手確診 疫情、政治風暴一次看懂 【04-09 15:49】台師大2例確診為同寢室友 全校改遠距教學14天 【04-09 15:29】酒店美眉染疫 盧秀燕緊急宣布今起八大行業顧客實名制上路 【04-09 14:38】陳時中：譚德塞1月這句話 讓全世界陷入困境 【04-09 14:18】法國「0號病人」1月初就出現 與中國有「神秘關係」 【04-09 14:17】酒店女公關中鏢 全台酒店、舞廳今起停止營業 【04-09 14:15】新增1例本土個案 台師大確診學生宿舍室友 【04-09 13:19】墨國當局坦言可能超過26500人感染 多醫院爆發院內感染 【04-09 12:49】邀譚德塞訪台 蔡英文：感受遭歧視台灣人如何走向世界 【04-09 11:50】住院最久病例 金芭黎台商住院78天採檢都呈陽性 【04-09 11:41】芝加哥1監獄逾400確診 美醫療機構外最大感染源 【04-09 11:32】疫情樂觀？ 湖北首次除武漢以外新增「0確診」 【04-09 11:09】驚！與世隔絕的亞馬遜「亞諾馬米」部落出現確診 【04-09 10:37】親吻五星旗也無效 塞爾維亞總統證實兒子確診住院 【04-09 10:33】再降！2月下旬以來最低 南韓增39例累計10423人 【04-09 10:13】愛貓族注意！研究指出猫比狗更容易受感染 【04-09 06:05】好消息！英首相強森病情好轉 武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
武漢肺炎疫情衝擊日本，日本官員指出，東京今天（9日）再增181人確診，這是繼昨日（8日）144人確診後，再次創下單日新高紀錄。目前全東京累計1519人感染，為日本最疫情嚴重的地方。目前全日本已超過5000人確診。
為了紓緩一線醫療人員的壓力，美國軍方將海軍醫療艦「慈悲號」（USNS Mercy）派駐在洛杉磯，然而非接受確診患者的「慈悲號」卻傳出有船員確診。
菲律賓繼內政部長愛德華多（Eduardo Ano）之後，教育部長布里歐尼斯（Leonor Briones）今日證實感染武漢肺炎，為菲律賓第2位確診的內閣首長。
美國尼米茲級核子動力航空母艦「羅斯福號」日前爆發武漢肺炎疫情，美國國防部官員透露，目前已有近300名水手確診。
台灣師範大學今證實，校園出現第2例確診個案，是3月31日首例確診個案的同寢室友，校方今依照官方規定，採全校停課不停學方式因應。
台中市長盧秀燕率今天下午率全國先例，宣布八大行業進行顧客實名制登錄，違者將依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元。
指揮中心指揮官陳時中表示，今年1月30日譚德塞一句「不要限制跟中國的貿易和旅遊」，讓全世界國家陷入現在的困境。
法國媒體《世界報》報導指出，法國的「0號病人」其實早在1月初就出現，且這名患者「與中國有神秘關係」。
昨天一起本土病例確診，據傳是一名北市的酒店女公關；中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國酒店和舞廳今起「停止營業」。
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例武漢肺炎為案380，為台師大學生、案322宿舍的同寢室室友，為20多歲男性、無症狀感染者。
墨西哥衛生部副部長洛佩茲-加泰爾表示，根據他所做的流行病學模型，該國可能已超過2萬6500人感染。
總統蔡英文強調，對於台灣被指控發動種族歧視攻擊的言論，她要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。
從武漢返台又到金芭黎舞廳消費的台商，1月23日住院至今78天，是住院最久的確診病例。他住院沒有幾天症狀就解除，但無法連3採陰性，還不能出院。
位於美國芝加哥的庫克郡監獄（Cook County Jail）已有至少400人確診，成為美國境內除醫療機構外最大的已知感染源。
塞爾維亞日前接受中國「援助」，但疫情仍持續升溫。8日該國衛生部公布，單日暴增219人確診，總統武契奇（Aleksandar Vucic）也在同日證實，他的22歲長子達尼洛（Danilo Vucic）染上武漢肺炎，目前被收治住院。
巴西當局表示，該國境內極偏遠地區亞馬遜雨林亞諾馬米部落（Yanomami）出現首起武漢肺炎確診病例，由於他們與世隔絕，不曾接觸外界許多已經具有免疫力的疾病，特別容易受到病毒的威脅。
中國衛健委9日公布，8日境內新增63例確診，其中61例為境外移入病例，2例本土病例集中在廣東省。而廣東省除近日新增多例本土病例外，廣東省衛健委9日也報告，發現5名「無症狀感染者」，疫情逐漸升溫，令民眾擔憂廣東是否將成為下一個「湖北」。
南韓確診數量逐漸穩定下降，韓媒今報導，單日新增39例確診、4人死亡與197人康復。累計10423人染疫、204例死與6973人治癒解除隔離。
武漢肺炎疫情傳出動物遭感染案例，有研究指出，貓比狗更容易感染武漢肺炎，不過報告也強調，沒有強力證據證明寵物會成為感染源。
英國財長蘇納克（Rishi Sunak）8日表示，因武漢肺炎病情加劇而入院並住進加護病房的首相強森（Boris Johnson），病情已有所改善，能夠在床上坐起來。
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。
href="https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3128547" target="_blank">武漢肺炎》東京再增181例確診 連2天創新高
【04-09 17:16】僅收治一般患者 美醫療艦「慈悲號」驚傳船員確診
【04-09 16:39】79歲教育部長確診！ 菲律賓第2位內閣首長染疫
【04-09 15:57】美航艦「羅斯福號」近300水手確診 疫情、政治風暴一次看懂
【04-09 15:49】台師大2例確診為同寢室友 全校改遠距教學14天
【04-09 15:29】酒店美眉染疫 盧秀燕緊急宣布今起八大行業顧客實名制上路
【04-09 14:38】陳時中：譚德塞1月這句話 讓全世界陷入困境
【04-09 14:18】法國「0號病人」1月初就出現 與中國有「神秘關係」
【04-09 14:17】酒店女公關中鏢 全台酒店、舞廳今起停止營業
【04-09 14:15】新增1例本土個案 台師大確診學生宿舍室友
【04-09 13:19】墨國當局坦言可能超過26500人感染 多醫院爆發院內感染
【04-09 12:49】邀譚德塞訪台 蔡英文：感受遭歧視台灣人如何走向世界
【04-09 11:50】住院最久病例 金芭黎台商住院78天採檢都呈陽性
【04-09 11:41】芝加哥1監獄逾400確診 美醫療機構外最大感染源
【04-09 11:32】疫情樂觀？ 湖北首次除武漢以外新增「0確診」
【04-09 11:09】驚！與世隔絕的亞馬遜「亞諾馬米」部落出現確診
【04-09 10:37】親吻五星旗也無效 塞爾維亞總統證實兒子確診住院
【04-09 10:33】再降！2月下旬以來最低 南韓增39例累計10423人
【04-09 10:13】愛貓族注意！研究指出猫比狗更容易受感染
【04-09 06:05】好消息！英首相強森病情好轉
武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡