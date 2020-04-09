武漢肺炎》台灣新增1例！ 全球確診153萬153例 死亡8萬9637例

武漢肺炎疫情持續延燒。（法新社資料照）

2020-04-09 23:51:00

首次上稿 07:43

更新時間 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣確診數380例，其中5例死亡，總計全球共153萬153例確診，8萬9637例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達81867例，死亡3335例；香港960例，死亡4例；澳門45例。

亞洲其他國家累計確診人數，台灣380例（死亡5例）、伊朗67286例（死亡4110例）、土耳其38226例（死亡812例）、南韓10423例（死亡204例）、以色列9404例（死亡73例）、印度5916例（死亡178例）、日本5691例（含鑽石公主號712例，死亡共116例）、巴基斯坦4322例（死亡63例）、馬來西亞4119例（死亡65例）、菲律賓3870例（死亡182例）、沙烏地阿拉伯3122例（死亡41例）、印尼2956例（死亡240例）、阿拉伯聯合大公國2659例（死亡12例）、泰國2423例（死亡32例）、卡達2210例（死亡6例）、新加坡1623例（死亡6例）、伊拉克1202例（死亡69例）、亞美尼亞921例（死亡10例）、科威特855例（死亡1例）、巴林823例（死亡5例）、亞塞拜然822例（死亡8例）、哈薩克759例（死亡7例）、黎巴嫩576例（死亡19例）、烏茲別克555例（死亡3例）、阿富汗444例（死亡14例）、阿曼419例（死亡2例）、約旦358例（死亡6例）、吉爾吉斯280例（死亡4例）、巴勒斯坦263例（死亡1例）、越南251例（死亡0例）、孟加拉218例（死亡20例）、喬治亞214例（死亡3例）、斯里蘭卡189例（死亡7例）、汶萊135例（死亡1例）、柬埔寨117例（死亡0例）、緬甸22例（死亡3例）、馬爾地夫19例（死亡2例）、敘利亞19例（死亡2例）、蒙古16例（死亡0例）、寮國15例（死亡0例）、尼泊爾9例（死亡0例）、不丹5例（死亡0例）、東帝汶1例（死亡0例）。

歐洲國家累計確診人數，西班牙152446例（死亡15238例）、義大利139422例（死亡17669例）、德國113615例（死亡2349例）、法國112950例（死亡10869例）、英國61474例（死亡7111例）、比利時24983例（死亡2523例）、瑞士23612例（死亡926例）、荷蘭21762例（死亡2396例）、葡萄牙13141例（死亡380例）、奧地利12981例（死亡273例）、俄羅斯8672例（死亡63例）、瑞典8419例（死亡687例）、愛爾蘭6074例（死亡235例）、挪威6086例（死亡101例）、丹麥5597例（死亡218例）、捷克5335例（死亡104例）、波蘭5205例（死亡159例）、羅馬尼亞4761例（死亡227例）、盧森堡3034例（死亡46例）、塞爾維亞2666例（死亡65例）、芬蘭2487例（死亡40例）、烏克蘭1892例（死亡57例）、希臘1884例（死亡83例）、冰島1616例（死亡6例）、克羅埃西亞1343例（死亡19例）、愛沙尼亞1185例（死亡24例）、摩爾多瓦1174例（死亡28例）、斯洛維尼亞1091例（死亡40例）、白俄羅斯1066例（死亡13例）、匈牙利980例（死亡66例）、立陶宛955例（死亡15例）、波士尼亞與赫塞哥維納839例（死亡35例）、斯洛伐克682例（死亡2例）、北馬其頓617例（死亡29例）、保加利亞611例（死亡24例）、拉脫維亞589例（死亡2例）、安道爾564例（死亡23例）、賽普勒斯526例（死亡9例）、阿爾巴尼亞400例（死亡22例）、馬爾他299例（死亡1例）、聖馬利諾308例（死亡34例）、蒙特內哥羅252例（死亡2例）、科索沃184例（死亡5例）、摩納哥81例（死亡1例）、列支敦斯登78例（死亡1例）、梵蒂岡8例（死亡0例）。

美洲國家累計確診人數，美國435780例（死亡14865例）、加拿大19438例（死亡436例）、巴西16195例（死亡822例）、智利5546例（死亡48例）、厄瓜多4450例（死亡242例）、秘魯4342例（死亡121例）、墨西哥3181例（死亡174例）、巴拿馬2528例（死亡63例）、多明尼加2111例（死亡108例）、哥倫比亞2054例（死亡55例）、阿根廷1795例（死亡65例）、哥斯大黎加502例（死亡3例）、古巴457例（死亡12例）、烏拉圭456例（死亡7例）、宏都拉斯343例（死亡23例）、玻利維亞264例（死亡18例）、委內瑞拉167例（死亡9例）、巴拉圭124例（死亡5例）、千里達及托巴哥107例（死亡8例）、薩爾瓦多103例（死亡5例）、瓜地馬拉87例（死亡3例）、巴貝多63例（死亡3例）、牙買加63例（死亡4例）、巴哈馬40例（死亡7例）、蓋亞那37例（死亡6例）、海地27例（死亡1例）、安地卡及巴布達19例（死亡2例）、多米尼克15例（死亡0例）、聖露西亞14例（死亡0例）、格瑞那達12例（死亡0例）、蘇利南10例（死亡1例）、聖克里斯多福及尼維斯11例（死亡0例）、郵輪尚丹號9例（死亡2例）、貝里斯8例（死亡1例）、聖文森及格瑞那丁8例（死亡0例）、尼加拉瓜6例（死亡1例）。

非洲國家累計確診人數，南非1845例（死亡18例）、阿爾及利亞1572例（死亡205例）、埃及1560例（死亡103例）、摩洛哥1275例（死亡93例）、喀麥隆730例（死亡10例）、突尼西亞628例（死亡24例）、布吉納法索414例（死亡23例）、象牙海岸384例（死亡3例）、尼日342例（死亡11例）、迦納313例（死亡6例）、模里西斯273例（死亡7例）、奈及利亞276例（死亡6例）、塞內加爾244例（死亡2例）、剛果民主共和國180例（死亡18例）、肯亞179例（死亡6例）、幾內亞164例（死亡0例）、吉布地135例（死亡0例）、盧安達110例（死亡0例）、馬達加斯加93例（死亡0例）、多哥78例（死亡3例）、剛果共和國60例（死亡5例）、馬利59例（死亡7例）、衣索比亞55例（死亡2例）、烏干達53例（死亡0例）、尚比亞39例（死亡1例）、加彭34例（死亡1例）、幾內亞比索33例（死亡0例）、厄利垂亞33例（死亡0例）、賴比瑞亞31例（死亡4例）、貝南26例（死亡1例）、坦尚尼亞25例（死亡1例）、利比亞21例（死亡1例）、安哥拉19例（死亡2例）、赤道幾內亞18例（死亡0例）、莫三比克17例（死亡0例）、納米比亞16例（死亡0例）、蘇丹14例（死亡2例）、史瓦帝尼12例（死亡0例）、索馬利亞12例（死亡1例）、塞席爾11例（死亡0例）、辛巴威11例（死亡3例）、中非共和國11例（死亡0例）、查德10例（死亡0例）、馬拉威8例（死亡1例）、維德角7例（死亡1例）、獅子山7例（死亡0例）、波札那6例（死亡1例）、茅利塔尼亞6例（死亡1例）、甘比亞4例（死亡1例）、聖多美普林西比4例（死亡0例）、西撒哈拉4例（死亡0例）、蒲隆地3例（死亡0例）、南蘇丹2例（死亡0例）。

大洋洲國家累計確診人數，澳洲6104例（死亡51例）、紐西蘭1239例（死亡1例）、斐濟15例（死亡0例）、巴布亞紐幾內亞2例（死亡0例）。

【04-09 18:44】武漢肺炎》西班牙暴增5756確診！累計逾15萬確診

西班牙官方今（9）日宣布，過去1天內該國新增確診數為5756例，新增死亡數為683死，該國境內武漢肺炎累計確診病例數上升至15萬2446例，共有1萬5238人喪生、5萬2165人治癒；西班牙是目前歐洲確診人數最多的國家。